चंडीगढ़ के खिलाड़ियों को नए साल पर मिलेगी बड़ी खुशी, 60 हजार तक की स्कॉलरशिप; जनवरी से आवेदन

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रदर्शन और आयु वर्ग के अनुसार 24 हजार से 60 हजार रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी।

इसके लिए जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसकी दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आधिकारिक शेड्यूल जारी किया जाएगा। आधिकारिक शेड्यूल जारी होने के बाद आवेदन की अंतिम तिथि और जरूरी दस्तावेजों से संबंधित जानकारी स्पष्ट होगी।

खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल विभाग की ओर से यह योजना चलाई जा रही है। छात्रवृत्ति की राशि तीन श्रेणियों में निर्धारित है। इसमें सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि के आधार पर आर्थिक सहायता दी जाती है।