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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चंडीगढ़ में अवैध वेंडर्स पर कार्रवाई, दो दिन में 20 सेक्टर हो जाएंगे अतिक्रमण फ्री

By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
Updated: Fri, 21 Aug 2026 12:22 PM (IST)

चंडीगढ़ नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्ट्रीट वेंडरों को निर्धारित वेंडिंग साइट्स पर स्थानांतरित करने का अभियान शुरू किया है। पहले चरण में 1 से 20 सेकटर तक वेंडर्स को शिफ्ट किया जाएगा।

स्ट्रीट वेंडर्स को निर्धारित वेंडिंग साइट्स पर शिफ्ट करने के अभियान शुरू।

स्ट्रीट वेंडर्स को निर्धारित वेंडिंग साइट्स पर शिफ्ट करने के अभियान शुरू।

HighLights

  1. चंडीगढ़ निगम ने स्ट्रीट वेंडरों को शिफ्ट करने का अभियान शुरू किया।

  2. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में यह कार्रवाई की जा रही है।

  3. अवैध वेंडिंग और अतिक्रमण हटाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

बलवान करिवाल, चंडीगढ़। नगर निगम चंडीगढ़ ने शुक्रवार को स्ट्रीट वेंडर्स को उनकी निर्धारित वेंडिंग साइट्स पर शिफ्ट करने के अभियान की शुरुआत कर दी। पहले चरण में जोन-1 के तहत आने वाले क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है।

निगम की संयुक्त टीमों ने सेक्टर 1 से 20, खुड्डा अलीशेर, कैंबवाला, खुड्डा लाहौरा, खुड्डा जस्सू, सारंगपुर और धनास में अभियान चलाकर उन वेंडर्स को हटाना शुरू किया है, जिन्हें ड्रॉ ऑफ लॉट्स की प्रक्रिया के तहत पहले ही वेंडिंग साइट आवंटित की जा चुकी है।

निगम के मुताबिक इन वेंडर्स को पहले ही उनकी आवंटित साइट्स के बारे में जानकारी दी जा चुकी है। अब उन्हें मौजूदा स्थानों से हटाकर निर्धारित वेंडिंग साइट्स पर शिफ्ट किया जा रहा है।

अभियान के लिए प्रवर्तन, रोड्स और मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ विंग की संयुक्त टीमें मैदान में उतरी हैं। कार्रवाई के लिए वाहन, मशीनरी और पर्याप्त मैनपावर की व्यवस्था की गई है।

पुरानी जगह पर लौटे तो फिर होगी कार्रवाई

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि जिन वेंडरों को वेंडिंग साइट आवंटित हो चुकी है, उन्हें अब केवल उसी निर्धारित स्थान पर कारोबार करना होगा। यदि कोई वेंडर आवंटित साइट मिलने के बावजूद पुरानी जगह या किसी अन्य अनधिकृत स्थान पर दोबारा बैठता है तो उसके खिलाफ अतिक्रमण और अनधिकृत वेंडिंग के तहत कार्रवाई की जाएगी। निगम की टीमें अभियान के दौरान हटाए गए वेंडरों और अतिक्रमण का पूरा रिकॉर्ड भी तैयार कर रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अभियान

निगम कमिश्नर अमित कुमार के अनुसार यह अभियान सुप्रीम कोर्ट के सिविल अपील नंबर 4400 ऑफ 2026, मलकित सिंह एवं अन्य बनाम यूटी चंडीगढ़ एवं अन्य मामले में दिए निर्देशों के अनुपालन में चलाया जा रहा है।

साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, 2014 और चंडीगढ़ स्ट्रीट वेंडिंग बायलॉज, 2018 के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है। जोन-1 के बाद 22 अगस्त को अन्य जोन में भी कार्रवाई की जाएगी।

निगम का कहना है कि अभियान का उद्देश्य पात्र वेंडर्स को उनकी आवंटित साइट पर व्यवस्थित रूप से स्थानांतरित करना और सार्वजनिक स्थानों से अनधिकृत वेंडिंग व अतिक्रमण हटाना है।