चंडीगढ़ में 598 मीटर सीवर लाइन का भुगतान, मौके पर मिली 380 मीटर; जांच के आदेश

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नगर निगम चंडीगढ़ में अमृत योजना के तहत इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में कराए गए सीवर पाइपलाइन के काम को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है।

598 मीटर सीवर पाइपलाइन बिछाने के नाम पर भुगतान किए जाने, जबकि मौके पर भौतिक निरीक्षण में करीब 380 मीटर पाइपलाइन ही पाए जाने का दावा किया गया है। यानी कागजों और मौके पर किए गए काम में करीब 218 मीटर का अंतर सामने आया है।

मामला सामने आने के बाद नगर निगम के मुख्य अभियंता कार्यालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। मुख्य अभियंता की ओर से 27 अगस्त को जारी पत्र में अधीक्षण अभियंता (पीएच) को मामले की व्यक्तिगत निगरानी में जांच करने के आदेश दिए गए हैं।

साथ ही पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट तीन दिन के भीतर मुख्य अभियंता कार्यालय में जमा कराने को कहा गया है। जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि वास्तव में मौके पर कितनी पाइपलाइन बिछाई गई, माप पुस्तिका (एमबी) में कितनी मात्रा दर्ज की गई और ठेकेदार को किस मात्रा के आधार पर भुगतान किया गया।

स्वीकृत एस्टीमेट से मौके के काम का होगा मिलान मुख्य अभियंता ने जांच के लिए कई बिंदु निर्धारित किए हैं। सबसे पहले स्वीकृत एस्टीमेट और डीएनआईटी में निर्धारित कार्यक्षेत्र की जांच होगी। इसके बाद स्वीकृत मात्रा की तुलना मौके पर किए गए वास्तविक कार्य से की जाएगी। माप पुस्तिका में दर्ज माप और उसके आधार पर तैयार किए गए बिलों तथा किए गए भुगतान का भी मिलान किया जाएगा।

सबसे महत्वपूर्ण बिंदु 598 मीटर बनाम 380 मीटर का है। निगम संयुक्त रूप से दोबारा माप कर यह सत्यापित करेगा कि दोनों आंकड़ों में वास्तव में कितना अंतर है। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि कहीं स्वीकृत कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अतिरिक्त कार्य तो नहीं कराया गया।

जेई से लेकर एक्सईएन तक की भूमिका की जांच मामले में केवल काम की मात्रा ही नहीं, बल्कि उससे जुड़े अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होगी। आदेश में माप दर्ज करने, उसकी जांच करने, प्रमाणित करने और बिल पास करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए हैं।

साइट पर भौतिक सत्यापन और पुनर्माप संबंधित जूनियर इंजीनियर, सब-डिविजनल इंजीनियर/असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की संयुक्त मौजूदगी में किया जाएगा। इसकी निगरानी अधीक्षण अभियंता करेंगे। एक-एक मीटर का हिसाब देना होगा जांच रिपोर्ट में निगम अधिकारियों को स्वीकृत मात्रा, मापी/निष्पादित मात्रा, बिल की गई मात्रा और भुगतान की गई मात्रा का मदवार विवरण देना होगा। यदि इनमें कोई अंतर पाया जाता है तो उसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए कारण भी बताना होगा।

इसके साथ ही माप पुस्तिका के संबंधित अंश, स्वीकृत प्राक्कलन, बिल और भुगतान विवरण तथा टेस्ट रिकॉर्ड सहित अन्य संबंधित दस्तावेज भी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करने होंगे। बिना मंजूरी अतिरिक्त काम हुआ तो कार्रवाई मुख्य अभियंता ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में स्वीकृत कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर बिना उचित अनुमति के काम कराया गया और उसके लिए भुगतान भी किया गया है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा।