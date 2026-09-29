चंडीगढ़ में बुजुर्गों के लिए बड़ी पहल, सेक्टर-17 में तैयार किया बैठक स्थल; शतरंज, लूडो-कैरम खेलने की सुविधा
चंडीगढ़ प्रशासन ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेक्टर-17 प्लाजा में एक विशेष बैठक स्थल तैयार किया है, जिसमें नई कुर्सियां, ...और पढ़ें
HighLights
सेक्टर-17 प्लाजा में वरिष्ठ नागरिकों के लिए नया बैठक स्थल।
नई कुर्सियां, मेजें, पीने का पानी और मनोरंजन के लिए खेल उपलब्ध।
चंडीगढ़ रेडक्रॉस की पहल, सुरक्षित सामाजिक मेलजोल का उद्देश्य।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रशासन ने बड़ी पहल की है। सेक्टर-17 के प्लाजा में एक बैठक स्थल को संवारा गया है। नई कुर्सियां और मेजें लगाई गई हैं। छतरियां, पीने का पानी, समाचार पत्र और पत्रिकाओं की व्यवस्था की गई है। मनोरंजन के लिए शतरंज, लूडो और कैरम जैसे खेल भी उपलब्ध कराए गए हैं।
यह पहल उपायुक्त निशांत कुमार यादव के मार्गदर्शन में चंडीगढ़ रेडक्रॉस की ओर से की गई है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके खाली समय में बैठने, आराम करने और आपस में बातचीत करने के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराना है।
मंगलवार को एडीसी अमनदीप सिंह भट्टी ने प्लाजा बैठक स्थल का दौरा कर वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। मौके पर मौजूद वरिष्ठ नागरिकों से उपलब्ध सुविधाओं के बारे में उनसे बातचीत की। उनकी आवश्यकताओं और सुझावों की जानकारी भी ली, ताकि इस सुविधा को और अधिक उपयोगी बनाया जा सके।
अमनदीप सिंह भट्टी ने कहा कि चंडीगढ़ रेडक्रॉस वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक मेल-जोल और बेहतर जीवन गुणवत्ता के लिए सुरक्षित और आरामदायक स्थान उपलब्ध कराना जरूरी है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में चंडीगढ़ में उपयुक्त स्थानों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी और बैठकें स्थापित की जाएंगी।