नंबर प्लेट न होने पर चंडीगढ़ पुलिस ने जब्त की बाइक, ट्रैफिक लाइन से स्टार्ट कर ले उड़ा मालिक
चंडीगढ़ में ट्रैफिक पुलिस द्वारा जब्त की गई एक बाइक को उसका मालिक डुप्लीकेट चाबी से पुलिस लाइन से ले गया। सीसीटीवी फुटेज में पकड़े जाने पर मालिक ने माफी मांगी।
HighLights
10,500 रुपये का चालान कर बाइक जब्त की थी।
मालिक ने डुप्लीकेट चाबी से पुलिस लाइन से ले गया।
सीसीटीवी फुटेज से खुलासा, माफी मांगने पर कार्रवाई नहीं।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-29 स्थित ट्रैफिक पुलिस लाइन में जब्त एक बाइक को उसका मालिक दूसरी चाबी से स्टार्ट कर ले गया। उसकी बाइक को कुछ दिन पहले पुलिस ने जब्त किया था क्योंकि उस पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी।
कुछ देर बाद बाइक गायब मिली तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली। इसमें बाइक का मालिक ही डुप्लीकेट चाबी से उसे लेकर जाता दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस बाइक के मालिक तक पहुंची। हालांकि उसने पुलिस से माफी मांग ली, जिस कारण उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई।
पुलिस के अनुसार, ट्रैफिक पुलिस टीम सेक्टर-26 में वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान यूपी नंबर की बिना नंबर प्लेट वाली बाइक को रोका गया। चालक राजेंद्र जरूरी दस्तावेज भी नहीं दिखा पाया।
पुलिस ने 10,500 रुपये का चालान कर बाइक जब्त कर ली। सीसीटीवी फुटेज में राजेंद्र बाइक के पास पहुंचकर डुप्लीकेट चाबी से उसे स्टार्ट कर ले जाता दिखा। पकड़े जाने पर उसने गलती स्वीकार कर माफी मांग ली।