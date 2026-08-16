नंबर प्लेट न होने पर चंडीगढ़ पुलिस ने जब्त की बाइक, ट्रैफिक लाइन से स्टार्ट कर ले उड़ा मालिक

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-29 स्थित ट्रैफिक पुलिस लाइन में जब्त एक बाइक को उसका मालिक दूसरी चाबी से स्टार्ट कर ले गया। उसकी बाइक को कुछ दिन पहले पुलिस ने जब्त किया था क्योंकि उस पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी।

कुछ देर बाद बाइक गायब मिली तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली। इसमें बाइक का मालिक ही डुप्लीकेट चाबी से उसे लेकर जाता दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस बाइक के मालिक तक पहुंची। हालांकि उसने पुलिस से माफी मांग ली, जिस कारण उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई।