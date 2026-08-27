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नेपाल में आई बाढ़ पर चंडीगढ़ प्रशासन अलर्ट, कंट्रोल रूम बनाया; लापता लोगों की जानकारी मांगी

By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
Updated: Thu, 27 Aug 2026 01:50 PM (IST)

चंडीगढ़ प्रशासन ने नेपाल में हाल ही में आई बाढ़ के बाद लापता हुए लोगों की जानकारी मांगी है। कंट्रोल ...और पढ़ें

नेपाल में आई बाढ़ से प्रभावित होने वालों की मदद के लिए प्रशासन ने उठाया कदम।

नेपाल में आई बाढ़ से प्रभावित होने वालों की मदद के लिए प्रशासन ने उठाया कदम।

HighLights

  1. मदद के लिए प्रशासन ने बढ़ाए कदम।

  2. कंट्रोल रूम स्थापित किया।

  3. 112 या ईमेल पर सूचना साझा करें।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़।  नेपाल में हाल ही में आई अचानक बाढ़ के मद्देनजर चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर के उन लोगों के संबंध में जानकारी मांगी है, जो नेपाल में इस घटना के बाद से लापता हैं या जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है।

कंट्रोल रूम भी बनाया है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके पास ऐसे किसी चंडीगढ़ निवासी के बारे में जानकारी है तो उपायुक्त कार्यालय के साथ साझा करें।

प्रशासन की ओर से बताया गया है कि लापता व्यक्तियों से संबंधित जानकारी मिलने के बाद उसे संकलित कर संबंधित अधिकारियों के साथ साझा किया जाएगा। इसका उद्देश्य लापता लोगों का पता लगाने के साथ-साथ प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने में मदद करना है।

नागरिक लापता व्यक्ति से संबंधित जानकारी कंट्रोल रूम के नंबर 112 या 0172-2700025 पर दे सकते हैं। इसके अलावा adc-chd@nic.in ई-मेल पर भी सूचना भेजी जा सकती है। इस संबंध में उपायुक्त कार्यालय के कार्यालय अधीक्षक मोहन सिंह से भी संपर्क किया जा सकता है।

चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस सूचना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि नेपाल में फंसे अथवा लापता चंडीगढ़ निवासियों के संबंध में समय रहते जानकारी जुटाई जा सके और उनके परिवारों को आवश्यक मदद मिल सके।