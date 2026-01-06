चंडीगढ़ में जिला अदालत के बाद अब सेक्टर-43 बस स्टैंड को उड़ाने की धमकी, बस में बम होने की कॉल से मचा हड़कंप
चंडीगढ़ के सेक्टर-43 अंतरराज्यीय बस स्टैंड पर मंगलवार सुबह बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। सोमवार को जिला अदालत को धमकी मिलने के बाद यह दूसरी घटना ...और पढ़ें
मनोज बिष्ट, चंडीगढ़। सोमवार को सेक्टर-43 स्थित जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी के बाद मंगलवार सुबह एक बार फिर शहर में दहशत का माहौल बन गया। अनजान से धमकी भरी कॉल आई। मंगलवार सुबह सेक्टर-43 अंतरराज्यीय बस स्टैंड में खड़ी एक बस में बम होने की सूचना मिलते ही अफरा-तफरी मच गई। यात्रियों और बस स्टाफ में हड़कंप फैल गया, वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गईं।
सेक्टर-36 थाना पुलिस, बम स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड और अन्य सुरक्षा टीमें मौके पर पहुंच गईं। एहतियात के तौर पर बस स्टैंड के एक हिस्से को खाली कराया गया और यात्रियों को सुरक्षित दूरी पर रखा गया। इसके बाद संदिग्ध बस समेत बस स्टैंड परिसर में खड़ी सभी बसों की गहन तलाशी शुरू की गई।
हर बस और परिसर की बारीकी से जांच
पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने बसों के अंदर, डिक्की, सीटों के नीचे और आसपास के क्षेत्रों की बारीकी से जांच की। इसके साथ ही बस स्टैंड परिसर, प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर और पार्किंग क्षेत्र की भी सघन तलाशी ली गई। डॉग स्क्वॉड की मदद से पूरे इलाके को खंगाला गया।
अदालत को धमकी के बाद बढ़ाई गई सतर्कता
इससे एक दिन पहले सेक्टर-43 जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। 10 दिन पहले भी जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके चलते पहले से ही सुरक्षा एजेंसियां सतर्क थीं। इसी वजह से बस स्टैंड में सूचना मिलते ही पुलिस ने बिना समय गंवाए पूरी गंभीरता के साथ कार्रवाई की। कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि
