चंडीगढ़ में सेक्टर 38वेस्ट और सेक्टर 38 के बीच सड़क अगले 10 दिन रहेगी बंद, ट्रैफिक किया जाएगा डायवर्ट

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मरम्मत कार्य चलते अगले 10 दिन तक सेक्टर 38 वेस्ट और सेक्टर 38 के बीच की सड़क बंद रहेगी। इस अवधि में मरम्मत कार्य के दौरान वाहनों की आवाजाही इस मार्ग पर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा।

प्रशासन ने नागरिकों और वाहन चालकों से अनुरोध किया है कि वे अपने दैनिक आवागमन के मार्ग पहले से तय करें और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।

इंजीनियरिंग विभाग के अनुसार, यह कार्य सड़क की गुणवत्ता सुधारने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए किया जा रहा है। कार्य पूरा होने के बाद क्षेत्र के निवासियों और राहगीरों को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध होगी।

प्रशासन ने सभी से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि नागरिकों की असुविधा को न्यूनतम रखने के लिए कार्य को निर्धारित समयावधि में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।