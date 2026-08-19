चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में कैसे आएंगे शिक्षक? न रिक्रूटमेंट एजेंसी और ना डेपुटेशन कोटे के लिए पैनल





सुमेश ठाकुर, चंडीगढ़। शहर के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए न तो कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी आ रही है और न ही डेपुटेशन पर पैनल आ रहा है। ऐसे में परेशानी है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक कहां से आएंगे। विभाग शिक्षक भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट एजेंसी की तलाश में तीन बार टेंडर कर चुका है, लेकिन एक ही एजेंसी नहीं मिली।

दूसरी तरफ डेपुटेशन कोटे के तहत मांगे 94 पद भरने थे जिसमें शिक्षक, प्रिंसिपल और हेडमास्टर के पद थे। 94 पदों के लिए पंजाब से एक भी नाम नहीं आया है जबकि हरियाणा ने 17 पदों के लिए 40 नाम भेजे हैं।

विभाग ने दोनों राज्यों से 14 अगस्त तक पैनल मांगे थे, लेकिन निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद भी पंजाब की ओर से पैनल नहीं भेजा गया। मौजूदा स्थिति यही रही तो अप्रैल 2027 तक चंडीगढ़ के स्कूलों में शिक्षकों का टोटा बढ़ जाएगा।

60:40 का फाॅर्मूला भी पड़ रहा भारी वर्ष 1991 से स्कूल शिक्षा विभाग में 820 पदों पर 60:40 के अनुपात से पंजाब और हरियाणा के टीचर्स की नियुक्तियां होती रही हैं। 60 प्रतिशत शिक्षक पंजाब और 40 प्रतिशत हरियाणा से आते हैं। इस समय दोनों राज्यों में अपनी शिक्षकों की कमी होने के कारण चंडीगढ़ के लिए शिक्षक भेजना मुश्किल है।

केंद्रीय सेवा नियम ने बढ़ाई नई उलझन चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियम लागू होने के बाद डेपुटेशन पर आने वाले कर्मचारियों के कार्यकाल को तीन, पांच और सात वर्ष तक सीमित कर दिया है। अप्रैल 2027 में पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके शिक्षकों को वापस भेजने की तैयारी है, यानि जिस समय विभाग को अतिरिक्त शिक्षकों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उसी समय कई शिक्षक वापस जाएंगे।

भर्ती नियम तय नहीं, प्रिंसिपल के पद भी नहीं केंद्रीय सेवा नियम लागू होने के बावजूद शिक्षा विभाग में भर्ती और प्रमोशन के नियम तय नहीं हुए हैं। विभाग के पास प्रिंसिपल के पद ही क्रिएट नहीं हैं। वहीं स्कूलों में पढ़ाने के लिए टीजीटी और पीजीटी टीचर्स की भारी कमी है। जिससे स्कूल की व्यवस्था चरमराना स्वाभाविक है।