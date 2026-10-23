चंडीगढ़ के तीन स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल मिलने के बाद मचा मचा हड़कंप; मौके पर पहुंची पुलिस

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के तीन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। कंट्रोल रूम से मिली सूचना के अनुसार, सेक्टर-46 स्थित कुंडन इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर-45 स्थित अक्षिप्स इंटरनेशनल स्कूल और सेक्टर-32 स्थित सौफिन इंटरनेशनल स्कूल को धमकी भरा ई-मेल मिला है।

सूचना मिलने के बाद मामले को लेकर पुलिस और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई की जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल उपलब्ध सूचना में ई-मेल भेजने वाले की पहचान, धमकी की गंभीरता और स्कूलों में तलाशी की स्थिति स्पष्ट नहीं है।