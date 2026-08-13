जिस पर रखवाली का जिम्मा उसी पर लाखों का माल चोरी का आरोप, चंडीगढ़ में सरकारी स्कूल का चौकीदार निलंबित

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। गवर्नमेंट माॅडल हाई स्कूल सेक्टर-38 वेस्ट में कार्यरत चौकीदार को शिक्षा विभाग ने लाखों के माल के चोरी के आरोप में निलंबत कर दिया। स्कूल हेडमास्टर पलविंदर कौर ने शिक्षा विभाग को सात अगस्त को शिकायत दी थी कि स्कूल में रखा हुआ कबाड़ चोरी हो गया है।

चोरी करने का सीसीटीवी फुटेज स्कूल के पास सुरक्षित है जिसके आधार पर स्कूल प्रबंधन ने शिकायत दी। मामले की जांच करने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक नितिश सिंगला ने चौकीदार को निलंबित कर दिया। गवर्नमेंट माॅडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर-38 में बीते दिनों अमेरिका से एक टीम ने विजिट करने आना था। विजिट में कैंपस को बेहतर दिखाने के लिए स्कूल ने अपने स्कूल का कबाड़ उठाकर सेक्टर-38 वेस्ट हाई स्कूल में शिफ्ट किया था।

अमेरिकन टीम के विजिट के बाद करीब दो महीने बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने दोबारा कबाड़ उठाना चाहा जो कि आधा मिला जिसके बाद दोनों स्कूल प्रबंधन ने मिलकर शिकायत दी थी। दो ट्रक आया, वापस गया मात्र एक स्कूल प्रबंधन की तरफ से दी शिकायत में बताया गया कि जिस समय कबाड़ को सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हाई में रखा गया तो उसकी मात्र करीब दो ट्रक थी। दो महीने बाद जैसे ही उस कबाड़ को हाई स्कूल से उठाकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ले जाया गया तो वह एक ही ट्रक निकला।