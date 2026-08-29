चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल में बच्चे का कान फटा, शिक्षक बोले-सीढ़ियों से गिरा, परिजनों ने लगाए मारपीट के आरोप

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। धनास के सरकारी स्कूल में शनिवार को पहली कक्षा के छात्र के चोटिल होने का मामला सामने आया है। बच्चे का कान बुरी तरह से फट गया है, जिस पर स्कूल प्रबंधन सीढ़ियों से गिरने की बात कह रहा है।

वहीं, बच्चे के पिता ने बेटे के साथ मारपीट के आरोप लगाए हैं। बच्चे को सेक्टर-16 स्थित अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके कान पर टांके लगे हैं। बच्चे की उम्र सात वर्ष है। पहले वह प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण परिवार ने उसका सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया है। घटना दोपहर करीब एक बजे की है। बच्चे के पिता को स्कूल से फोन आया कि उनका बेटा सीढ़ियों से गिर गया है।

बेटे की हालत देखकर पिता ने मारपीट होने की बात कही। उन्होंने कहा कि बेटे के साथ पहले भी कई बार मारपीट हो चुकी है और इस बार भी छात्रों के मारपीट से ही कान पर चोट लगी है। पहले हुई मारपीट को लेकर शिक्षकों को शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।