चंडीगढ़ में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, दहशत भरे माहौल के बीच सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का मामला लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। पहले सेक्टर-56, सेक्टर-33डी, सेक्टर-19सी और सेक्टर-23 के सरकारी स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिलने की सूचना सामने आई थी।

अब आठ अन्य स्कूलों को भी ईमेल के जरिए बम की धमकी मिलने की जानकारी मिली है। इनमें निजी और सरकारी, दोनों तरह के स्कूल शामिल बताए जा रहे हैं। धमकी वाले ईमेल की सूचना के अनुसार, सेक्टर-46ए स्थित आशियाना स्कूल, मनीमाजरा का रिमिट स्कूल, सेक्टर-20डी का सरकारी स्कूल, सेक्टर-28 का सेंट सोल्जर्स स्कूल, सेक्टर-41सी का शिवालिक पब्लिक स्कूल, सेक्टर-26 का सेंट जॉन स्कूल, सेक्टर-37 का सेंट पीटरसन स्कूल और इसी सेक्टर का प्ले वे स्मार्ट स्कूल शामिल हैं।

एक के बाद एक कई स्कूलों के नाम सामने आने से सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट नहीं है कि सभी ईमेल एक ही स्रोत से भेजे गए हैं या नहीं।