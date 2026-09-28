गैर जमानती वारंट निकले तो चंडीगढ़ कोर्ट पहुंचे इंस्पेक्टर रामरत्न, 9 साल पुराने सरपंच हत्याकांड में बयान दर्ज

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नौ साल पुराने शहर के चर्चित सरपंच हत्याकांड में सोमवार को इंस्पेक्टर रामरत्न शर्मा की गवाही हुई। वह इस केस के सेकंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। हालांकि उन्हें पिछले महीने समन भेजे गए थे, लेकिन वह पेश नहीं हुए।

उनके खिलाफ जिला कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किए। अगली तारीख पर वह फिर कोर्ट नहीं पहुंचे तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए। अब मामले की सुनवाई सोमवार की थी तो वह अदालत में पेश हो गए।