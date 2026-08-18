चंडीगढ़ में नौकर बनकर लूट रहा गिरोह, पूर्व पार्षद के घर लूट में मास्टरमाइंड की प्रेमिका ने भी दिया साथ

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। कांग्रेस के दिवंगत पूर्व पार्षद मुकेश बस्सी की सेक्टर-28 स्थित कोठी में हुई जहरखुरानी और करोड़ों रुपये की लूट की वारदात की जांच में पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं।

जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि आरोपित कुक हेमन थापा अकेला नहीं था, बल्कि उसकी प्रेमिका भी उसकी आपराधिक गतिविधियों में शामिल थी। दोनों ने पहले भी इसी तरह की वारदातें की हैं और नए शिकार की तलाश में रहते थे।

पुलिस के अनुसार, थापा करीब 20 दिन पहले ही बस्सी की कोठी में नौकरी पर लगा था। उसे नौकरी पर रखने वाले व्यक्ति की पहचान भी पुलिस ने कर ली है, जिसके बारे में संदेह है कि उसने लूट की नीयत से थापा को नौकरी दिलवाई। हालांकि, वह व्यक्ति अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।

मोहाली में भी कर चुके वारदातें जांच में यह भी सामने आया है कि थापा और उसकी प्रेमिका ने मोहाली में भी इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद दोनों नए शिकार की तलाश में निकल गए थे। पुलिस अब मोहाली की वारदातों और सेक्टर-28 की घटना के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रही है।

20 दिन पहले कोठी में पहुंचा था थापा पुलिस जांच के अनुसार, थापा ने वारदात से 20 दिन पहले ही बस्सी के घर में कुक की नौकरी शुरू की थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी कम अवधि में उसने घर की सुरक्षा व्यवस्था और परिवार की दिनचर्या के बारे में जानकारी कैसे जुटाई।

पुलिस को आशंका है कि नौकरी दिलाने वाले व्यक्ति ने पहले से घर की रेकी और वारदात की योजना बनाई हो सकती है। 14 अगस्त की रात, थापा ने खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर बस्सी के परिवार को बेहोश कर दिया और नकदी तथा सोने के आभूषण लेकर फरार हो गया।