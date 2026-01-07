Language
    चंडीगढ़ में रात को लूटपाट करने वाले तीन बदमाश गिरफ्तार, ब्रांडेड कपड़े पहनने के शौकीन, पुलिस निकालेगी हेकड़ी

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 12:19 PM (IST)

    चंडीगढ़ पुलिस ने इंडस्ट्रियल एरिया लूटकांड का खुलासा करते हुए तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश रात में बाइक पर घूमकर वारदातें करते थे। 24 दिस ...और पढ़ें

    इंस्टियल एरिया थाना पुलिस की गिरफ्त में तीनों लुटेरे।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर में रात को लूटपाट करने वाले गिरोह के तीन बदमाशों को इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से दो मोटरसाइकिल और एक चाकू भी बरामद हुआ। बदमाशों में दो पंजाब और एक चंडीगढ़ का रहने वाला है। तीनों ब्रांडेड कपड़े पहनने के शौकीन हैं। रात को बाइक पर घूमते थे और मौका मिलते ही वारदात को अंजाम देते थे।

    24 दिसंबर को सेक्टर-29 में रहने वाले स्विगी में काम करने वाले 29 वर्षीय गोबिंद प्रीत से पर्स, कैश, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड और मोटरसाइकिल की आरसी छीन ली थी। विरोध करने पर गोबिंद के दाहिनी जांघ में चाकू घोंप दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे। 

    पुलिस को दी शिकायत में गोबिंद ने बताया था कि वह अपने दोस्तों के साथ सेक्टर-32 स्थित एक रेस्टोरेंट में गया था। देर रात करीब 2:15 बजे वह पैदल सेक्टर-29 की ओर जा रहे थे और जीएमसीएच-32 चौक के पास बस स्टॉप पर बैठे थे। इसी दौरान दो मोटरसाइकिलों पर आए चार लुटेरों ने उनके साथ मारपीट की, चाकू से हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया।

    इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। मंगलवार को तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान खन्ना के गांव भामद्दी निवासी 19 वर्षीय दलजीत सिंह उर्फ घुग्गू, 20 वर्षीय मोहित कुमार और चंडीगढ़ के रामदरबार में रहने वाले 19 वर्षीय सन्नी के रूप में हुई।

    दलजीत और मोहित को अदालत में पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सनी को रिमांड लिया है, ताकि लूटे गए सामान की बरामदगी की जा सके।