Chandigarh Weather 14th August: चंडीगढ़ में झमाझम बारिश, अगले पांच दिन तक सतर्क रहने की चेतावनी
ट्राईसिटी में शुक्रवार सुबह हुई झमाझम बारिश से गर्मी और उमस से राहत मिली, लेकिन जलभराव से यातायात बाधित हुआ और लोगों को परेशानी हुई। 19 अगस्त तक बारिश ...और पढ़ें
HighLights
बारिश से ट्राईसिटी में गर्मी और उमस से मिली राहत।
जलभराव से यातायात हुआ प्रभावित, जाम लगा।
19 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। ट्राईसिटी में शुक्रवार सुबह झमाझम बारिश हुई। बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली, लेकिन कई जगह जलभराव होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई।
प्रमुख सड़कों और चौराहों पर पानी जमा होने के कारण यातायात प्रभावित रहा। ट्रैफिक लाइट्स पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं और लोगों को जाम में फंसकर काफी देर तक इंतजार करना पड़ा।
सुबह के समय हुई तेज बारिश के दौरान कई सड़कों पर पानी भर गया। इससे दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी हुई। पानी में फंसने के कारण कई टू-व्हीलर बंद हो गए। कुछ स्थानों पर कारें भी पानी के बीच फंसती नजर आईं।
जलभराव के कारण वाहन चालकों को धीमी गति से गुजरना पड़ा, जिससे यातायात व्यवस्था पर भी असर पड़ा। कार्यालय और अन्य जरूरी काम के लिए निकले लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लगा।
मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 19 अगस्त तक बारिश की संभावना बनी हुई है और इसके मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में शहरवासियों को जलभराव वाले रास्तों पर सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी गई है।
जून से अब तक 416.6 मिमी वर्षा
वहीं, इस वर्ष मानसून के दौरान शहर में बारिश का आंकड़ा अभी सामान्य से कम चल रहा है। एक जून से लेकर अब तक चंडीगढ़ में कुल 416.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जा चुकी है।
यह आंकड़ा इस अवधि के सामान्य वर्षा कोटे से करीब 26.3 प्रतिशत कम है। लगातार बारिश के बावजूद सामान्य कोटे की भरपाई नहीं हो पाई है। आने वाले दिनों में होने वाली बारिश से वर्षा की कमी कुछ हद तक दूर होने की उम्मीद है।