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Chandigarh Weather 27 September: चंडीगढ़ में राहत की बारिश, मौसम विभाग का आज भी अलर्ट

By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
Published: Sun, 27 Sep 2026 07:00 AM (IST)

चंडीगढ़ में शनिवार शाम हुई झमाझम बारिश ने गर्मी और उमस से राहत दिलाई, जहां 3.8 एमएम बारिश दर्ज की ...और पढ़ें

चंडीगढ़ में बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत। (सांकेतिक फोटो)

चंडीगढ़ में बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत। (सांकेतिक फोटो)

HighLights

  1. शाम के समय हुई झमाझम बारिश

  2. 3.8 एमएम बारिश दर्ज की गई।

  3. गर्मी-उमस से शहरवासियों को राहत।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। गर्मी और उमस से परेशान शहरवासियों को शनिवार शाम मौसम ने राहत दी। करीब चार बजे झमाझम बारिश हुई। आधे घंटे की बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई। मौसम विभाग ने रविवार को भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को चंडीगढ़ में 3.8 एमएम बारिश दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

दिन में उमस और गर्मी के बाद शाम की बारिश से तापमान में राहत महसूस की गई। मौसम विभाग ने रविवार को भी तेज बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है।

विभाग के अनुसार, दिन में बादल छाए रहने के साथ बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। लगातार दो दिन बारिश होने से सितंबर के अंतिम दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है।