यात्रीगण कृपया ध्यान दें! चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म-1 रहेगा 15 दिनों के लिए अस्थायी रूप से बंद
चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों के चलते प्लेटफार्म-1 को 20 जनवरी से 3 फरवरी तक 15 दिनों के लिए अस्थायी रूप से बंद किया जाएगा। इस अवधि में ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पंचकूला। इन दिनों चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने का काम तेजी से चल रहा है। निर्माण कार्यों को सुरक्षित ढंग से पूरा करने के लिए प्लेटफार्म नंबर-1 को 20 जनवरी से 3 फरवरी तक अस्थायी रूप से बंद किया जाएगा।
इस प्लेटफार्म से संचालित होने वाली ट्रेनों को अन्य प्लेटफार्मों पर शिफ्ट किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के लिए वैकल्पिक प्लेटफार्म पहले ही निर्धारित कर दिए गए हैं।
यह ट्रेनें आएंगी प्लेटफार्म नंबर–3
12311 नेताजी एक्सप्रेस, 14631 देहरादून अमृतसर एक्सप्रेस, 18309 संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस, 18101 टाटा जम्मू तवी एक्सप्रेस, 11905 आगरा कैंट होशियारपुर एक्सप्रेस, 19411 गांधीनगर कैपिटल दौलतपुर चौक एक्सप्रेस, 12231 लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस, 22455 साईं नगर शिरडी कालका सुपरफास्ट एक्सप्रेस और 12057 जनशताब्दी एक्सप्रेस का आगमन होगा।
इन ट्रेनों को प्लेटफार्म नंबर–2 पर किया गया है डायवर्ट
14504 श्री माता वैष्णो देवी कटरा कालका एक्सप्रेस, 19307 इंदौर ऊना हिमाचल एक्सप्रेस, 12006 कालका नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, 22447 वंदे भारत एक्सप्रेस, 64563 रायपुर हरियाणा एएमबी अंडौरा , 14651 तमिलनाडु संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, 14795 भिवानी कालका एकता एक्सप्रेस, 12095 शताब्दी एक्सप्रेस, 22709 हजूर साहिब नांदेड़ अंब अंदौरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 12925 पश्चिम एक्सप्रेस, 54531 अंबाला कैंट कालका पैसेंजर, 14331 दिल्ली कालका एक्सप्रेस, 14609 हेमकुंट एक्सप्रेस और 12011 शताब्दी एक्सप्रेस आएंगी।
यह ट्रेनें आएंगी प्लेटफार्म नंबर 4 पर
15531 सहरसा अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस, 12926 पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 64516 नंगल डैम अंबाला कैंट पैसेंजर तथा 54532 बलामऊ सीतापुर जंक्शन पैसेंजर।
प्लेटफार्म नंबर 5 और 6 पर आएंगी यह ट्रेनें
12046 शताब्दी एक्सप्रेस, 12021 शताब्दी एक्सप्रेस और 12005 शताब्दी एक्सप्रेस आएंगी। वहीं प्लेटफार्म नंबर-6 12045 शताब्दी एक्सप्रेस तथा 20977/20978 वंदे भारत एक्सप्रेस का आगमन निर्धारित किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।