पंजाब एवं हरियाणा सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी, चंडीगढ़ में हाई अलर्ट; बम निरोधक दस्ता पहुंचा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ स्थित पंजाब एवं हरियाणा सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, सचिवालय परिसर में स्थित सीआईएसएफ कंट्रोल रूम को एक धमकी भरा ई-मेल प्राप्त हुआ, जिसमें बम होने की सूचना दी गई।

ई-मेल मिलते ही सीआईएसएफ ने तुरंत स्थानीय पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी। इसके बाद सचिवालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और बम निरोधक दस्ता तथा डॉग स्क्वायड को मौके पर बुलाकर सर्च अभियान शुरू किया गया।

सुरक्षा एजेंसियां सचिवालय के सभी ब्लॉकों, प्रवेश द्वारों, पार्किंग क्षेत्र और अन्य संवेदनशील स्थानों की गहन जांच कर रही हैं। एहतियात के तौर पर परिसर में आने-जाने वालों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि धमकी भरे ई-मेल के स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। फिलहाल यह जांच की जा रही है कि ई-मेल वास्तविक खतरे से जुड़ा है या किसी ने शरारतन भेजा है।