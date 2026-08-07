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    पंजाब एवं हरियाणा सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी, चंडीगढ़ में हाई अलर्ट; बम निरोधक दस्ता पहुंचा

    By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 12:44 PM (IST)

    पंजाब एवं हरियाणा सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद चंडीगढ़ में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। सीआईएसएफ को ईमेल के जरिए मिली धमकी के ब ...और पढ़ें

    बम धमाके की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों हुई अलर्ट।

    बम धमाके की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों हुई अलर्ट।

    HighLights

    1. सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर।

    2. सीआईएसएफ कंट्रोल रूम को धमकी भरा ई-मेल प्राप्त हुआ।

    3. बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड ने सर्च अभियान चलाया।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ स्थित पंजाब एवं हरियाणा सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, सचिवालय परिसर में स्थित सीआईएसएफ कंट्रोल रूम को एक धमकी भरा ई-मेल प्राप्त हुआ, जिसमें बम होने की सूचना दी गई।

    ई-मेल मिलते ही सीआईएसएफ ने तुरंत स्थानीय पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी। इसके बाद सचिवालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और बम निरोधक दस्ता तथा डॉग स्क्वायड को मौके पर बुलाकर सर्च अभियान शुरू किया गया।

    सुरक्षा एजेंसियां सचिवालय के सभी ब्लॉकों, प्रवेश द्वारों, पार्किंग क्षेत्र और अन्य संवेदनशील स्थानों की गहन जांच कर रही हैं। एहतियात के तौर पर परिसर में आने-जाने वालों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

    पुलिस अधिकारियों ने बताया कि धमकी भरे ई-मेल के स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। फिलहाल यह जांच की जा रही है कि ई-मेल वास्तविक खतरे से जुड़ा है या किसी ने शरारतन भेजा है।

    अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। मामले की जांच जारी है।

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