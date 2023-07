Punjab News चंडीगढ़ के सरकारी स्‍कूल में डम्‍मी क्‍लास चलाने वाले प्रिंसिपल नपेंगे। डम्मी क्लास पर लगाम लगाने के लिए शिक्षा विभाग ने पहली बार 85-15 प्रतिशत कोटे के अनुसार दाखिला देने की प्लानिंग की थी। शहर के विभिन्न स्कूलों के शिक्षक और प्रिंसिपल विभिन्न कोचिंग सेंटर में जाकर विद्यार्थियों को पढ़ाई करवाते है। डम्मी क्लास होने पर स्कूल प्रिंसिपल को दंडित किया जाएगा।

चंडीगढ़, सुमेश ठाकुर: शहर के सरकारी स्कूलों में डम्मी क्लासें नहीं चलेंगी। किसी भी स्कूल में डम्मी क्लास चली तो स्कूल प्रिंसिपल जिम्मेदार होगा। शहर के सरकारी स्कूलों में ग्यारहवीं और 12वीं कक्षा में डम्मी क्लासें चलती थी और साइंस व कामर्स संकाय के 95 प्रतिशत विद्यार्थी क्लासरूम पढ़ाई के बजाए कोचिंग सेंटर में जाकर नीट, जेईई सहित विभिन्न प्रकार के एंट्रेस टेस्ट की तैयारी करते थे। 85-15 प्रतिशत कोटे के अनुसार दाखिला देने की प्लानिंग डम्मी क्लास पर लगाम लगाने के लिए शिक्षा विभाग ने पहली बार 85-15 प्रतिशत कोटे के अनुसार दाखिला देने की प्लानिंग की थी। ग्यारहवीं कक्षा में 85 प्रतिशत दाखिला शहर के सरकारी स्कूलों से पास विद्यार्थियों को दिया गया है, जबकि 15 प्रतिशत सीटों पर प्राइवेट और दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया है। विभाग जल्द ही डम्मी क्लास पर लगाम लगाने के लिए निर्देश जारी करेगा जिसके बाद डम्मी क्लास होने पर स्कूल प्रिंसिपल को दंडित किया जाएगा। प्रिंसिपल और शिक्षक भी देते है कोचिंग सेंटर को बढ़ावा शहर के सरकारी स्कूल में डम्मी क्लास लगाने का मुख्य कारण शिक्षकों द्वारा दिया जाने वाला बढ़ावा है। शहर के विभिन्न स्कूलों के शिक्षक और प्रिंसिपल विभिन्न कोचिंग सेंटर में जाकर विद्यार्थियों को पढ़ाई करवाते है। विभिन्न स्कूलों की तरफ से कोचिंग सेंटर के साथ सेटिंग की होती थी जिसके तहत उस स्कूल के विद्यार्थी निश्चित कोचिंग सेंटर में जाकर ही पढ़ाई करते है। विभागीय जानकारों के अनुसार डम्मी क्लास होने के कारण नियमित पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी दाखिले से वंचित रह जाते है। नियमित पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को बढ़ावा देने के लिए विभाग की तरफ से पहले दाखिला प्रक्रिया और उसके बाद अब डम्मी क्लास पर रोकथाम के लिए प्लानिंग चल रही है जिसके आदेश जल्द जारी होंगे।

