चंडीगढ़ पुलिस को मिलेगा राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्थापना दिवस पर करेंगे सम्मानित

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई से लेकर साइबर अपराधों की जांच और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल तक चंडीगढ़ पुलिस की उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। यही वजह है कि अब राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज (प्रेसिडेंट पुलिस कलर) मिलने जा रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 नवंबर को पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर के बाद चंडीगढ़ पुलिस को यह सम्मान सौपेंगे। यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ पुलिस का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रेसिडेंट पुलिस कलर की मंजूरी मिलने की जानकारी देते हुए चंडीगढ़ प्रशासन को पत्र भेजा है। इस सम्मान से चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों और जवानों का मनोबल बढ़ने की उम्मीद है। इसे पुलिस बल की सेवा, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा के सम्मान के रूप में देखा जा रहा है।