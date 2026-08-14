स्वतंत्रता दिवस पर चंडीगढ़ पुलिस के 22 जवान होंगे सम्मानित; चार को विशिष्ट और 18 को प्रशासक पुलिस पदक
स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर चंडीगढ़ पुलिस के 22 अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। चार को विशिष्ट सेवाओं और 18 को सराहनीय सेवाओं के लिए पदक प्रदान किया जाएगा।
HighLights
22 चंडीगढ़ पुलिसकर्मी स्वतंत्रता दिवस 2026 पर होंगे सम्मानित।
चार को विशिष्ट, 18 को सराहनीय सेवा पदक मिलेगा।
विभिन्न पुलिस इकाइयों के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर चंडीगढ़ पुलिस के 22 अधिकारी और कर्मचारी सम्मानित होंगे। चंडीगढ़ के प्रशासक ने पुलिस विभाग में विशिष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए इन पुलिसकर्मियों को प्रशासक पुलिस पदक देने की मंजूरी दी है।
इनमें चार पुलिसकर्मियों को विशिष्ट सेवाओं और 18 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पदक प्रदान किया जाएगा। सम्मानित होने वाले पुलिसकर्मी चंडीगढ़ पुलिस की विभिन्न महत्वपूर्ण इकाइयों में तैनात हैं।
इनमें पुलिस मुख्यालय, ऑपरेशन सेल, साइबर अपराध थाना, मनीमाजरा थाना, जिला अपराध प्रकोष्ठ, यातायात, संचार, पुलिस नियंत्रण कक्ष, सतर्कता, सुरक्षा शाखा और कंप्यूटर शाखा सहित अन्य विभाग शामिल हैं।
इनमें कई पुलिसकर्मियों ने लंबे समय से विभाग में सेवाएं दी हैं। कुछ ने काॅन्स्टेबल के पद से अपनी पुलिस सेवा शुरू की और पदोन्नति के बाद अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालीं।
विशिष्ट सेवाओं के लिए
- महिला उपनिरीक्षक कविता
- सहायक उपनिरीक्षक कंवल पाल
- सहायक उपनिरीक्षक/एलआर मनजीत कौर
- सहायक उपनिरीक्षक/एलआर कमलेश कौर
सराहनीय सेवाओं के लिए
- डीएसपी/ओआरपी सुखदीप सिंह
- निरीक्षक नरिंदर सिंह
- निरीक्षक कुलदीप सिंह
- निरीक्षक/एलआर दल सिंह
- महिला उपनिरीक्षक रोशनी
- उपनिरीक्षक नंद किशोर
- सहायक उपनिरीक्षक शिव नारायण
- सहायक उपनिरीक्षक/एलआर गुलाब सिंह
- सहायक उपनिरीक्षक/एलआर हरनेक सिंह
- सहायक उपनिरीक्षक/एलआर राज कुमार
- सहायक उपनिरीक्षक/एलआर मुकेश कुमार
- हेड काॅन्स्टेबल गुरजंत सिंह
- महिला हेड काॅन्स्टेबल दविंदर कौर
- महिला हेड काॅन्स्टेबल पीआर रेनू देवी
- हेड काॅन्स्टेबल/ओआरपी जसदीप सिंह
- काॅन्स्टेबल जसबीर सिंह
- काॅन्स्टेबल विजय तोमर और मोहम्मद तसावर