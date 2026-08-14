स्वतंत्रता दिवस पर चंडीगढ़ पुलिस के 22 जवान होंगे सम्मानित; चार को विशिष्ट और 18 को प्रशासक पुलिस पदक

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर चंडीगढ़ पुलिस के 22 अधिकारी और कर्मचारी सम्मानित होंगे। चंडीगढ़ के प्रशासक ने पुलिस विभाग में विशिष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए इन पुलिसकर्मियों को प्रशासक पुलिस पदक देने की मंजूरी दी है।

इनमें चार पुलिसकर्मियों को विशिष्ट सेवाओं और 18 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पदक प्रदान किया जाएगा। सम्मानित होने वाले पुलिसकर्मी चंडीगढ़ पुलिस की विभिन्न महत्वपूर्ण इकाइयों में तैनात हैं।

इनमें पुलिस मुख्यालय, ऑपरेशन सेल, साइबर अपराध थाना, मनीमाजरा थाना, जिला अपराध प्रकोष्ठ, यातायात, संचार, पुलिस नियंत्रण कक्ष, सतर्कता, सुरक्षा शाखा और कंप्यूटर शाखा सहित अन्य विभाग शामिल हैं।

इनमें कई पुलिसकर्मियों ने लंबे समय से विभाग में सेवाएं दी हैं। कुछ ने काॅन्स्टेबल के पद से अपनी पुलिस सेवा शुरू की और पदोन्नति के बाद अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालीं।

विशिष्ट सेवाओं के लिए

महिला उपनिरीक्षक कविता

सहायक उपनिरीक्षक कंवल पाल

सहायक उपनिरीक्षक/एलआर मनजीत कौर

सहायक उपनिरीक्षक/एलआर कमलेश कौर

सराहनीय सेवाओं के लिए