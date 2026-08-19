चंडीगढ़ पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 2 IPS समेत चार वरिष्ठ अधिकारी 21 अगस्त को होंगे कार्यमुक्त
चंडीगढ़ पुलिस में बड़ा प्रशासनिक बदलाव होने जा रहा है, जिसमें दो आईपीएस और दो दानिप्स अधिकारियों सहित चार वरिष्ठ अधिकारियों को 21 अगस्त 2026 को कार्यमुक्त किया जाएगा।
HighLights
चंडीगढ़ पुलिस से चार वरिष्ठ अधिकारी होंगे कार्यमुक्त
दो आईपीएस और दो दानिप्स अधिकारी शामिल हैं
केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर हो रही कार्रवाई
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ पुलिस में बड़े प्रशासनिक बदलाव के तहत दो आईपीएस और दो अधिकारियों समेत चार वरिष्ठ अधिकारियों को 21 अगस्त 2026 की सुबह से चंडीगढ़ पुलिस से कार्यमुक्त किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक डॉ. सागर प्रीत हुड्डा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय, नई दिल्ली की ओर से 9 जुलाई 2026 को जारी आदेशों और चंडीगढ़ के प्रशासक की ओर से 3 अगस्त 2026 को जारी आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई है। अधिकारियों को उनके नए कार्यभार पर योगदान देने के लिए चंडीगढ़ पुलिस से कार्यमुक्त किया जा रहा है।
ये चार अधिकारी होंगे कार्यमुक्त
- मंजीत, आईपीएस (एजीएमयूटी : 2015)
- गीतांजलि खंडेलवाल, आईपीएस (एजीएमयूटी : 2015)
- विकास श्योकंद, दानिप्स (2014)
- ए. वेंकटेश, दानिप्स (2014)
चारों अधिकारियों को 21 अगस्त 2026 को पूर्वाह्न से चंडीगढ़ पुलिस से कार्यमुक्त किया जाएगा, ताकि वे अपने नए संबंधित कार्यभार संभाल सकें।
गृह मंत्रालय के आदेश के बाद बदलाव
पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अधिकारियों को कार्यमुक्त करने की कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय और यूटी प्रशासक के आदेशों के तहत की गई है।
चार वरिष्ठ अधिकारियों के एक साथ कार्यमुक्त होने के बाद चंडीगढ़ पुलिस में जिम्मेदारियों के नए सिरे से बंटवारे को लेकर भी नजर बनी हुई है। अब देखना होगा कि इन अधिकारियों के स्थान पर किन अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं।