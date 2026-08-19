चंडीगढ़ पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 2 IPS समेत चार वरिष्ठ अधिकारी 21 अगस्त को होंगे कार्यमुक्त

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ पुलिस में बड़े प्रशासनिक बदलाव के तहत दो आईपीएस और दो अधिकारियों समेत चार वरिष्ठ अधिकारियों को 21 अगस्त 2026 की सुबह से चंडीगढ़ पुलिस से कार्यमुक्त किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक डॉ. सागर प्रीत हुड्डा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।

आदेश के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय, नई दिल्ली की ओर से 9 जुलाई 2026 को जारी आदेशों और चंडीगढ़ के प्रशासक की ओर से 3 अगस्त 2026 को जारी आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई है। अधिकारियों को उनके नए कार्यभार पर योगदान देने के लिए चंडीगढ़ पुलिस से कार्यमुक्त किया जा रहा है।

ये चार अधिकारी होंगे कार्यमुक्त मंजीत, आईपीएस (एजीएमयूटी : 2015)

गीतांजलि खंडेलवाल, आईपीएस (एजीएमयूटी : 2015)

विकास श्योकंद, दानिप्स (2014)

ए. वेंकटेश, दानिप्स (2014) चारों अधिकारियों को 21 अगस्त 2026 को पूर्वाह्न से चंडीगढ़ पुलिस से कार्यमुक्त किया जाएगा, ताकि वे अपने नए संबंधित कार्यभार संभाल सकें।