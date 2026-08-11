चंडीगढ़ में मनीमाजरा थाना प्रभारी को बदला, शराब ठेकेदार से एक लाख और विदेशी शराब मांगने का था आरोप



जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ पुलिस में लगातार सामने आ रहे विवादों के बीच अब मनीमाजरा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनिंदर पर भी कार्रवाई हुई है। एक शराब ठेकेदार की शिकायत के बाद उन्हें थाना प्रभारी के पद से हटाकर ट्रैफिक लाइन भेज दिया गया है।

ठेकेदार ने थाना प्रभारी पर हर महीने एक लाख रुपये और विदेशी ब्रांड की दो पेटी शराब मांगने का आरोप लगाया था। आइजी स्तर से उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। इंस्पेक्टर सुरेश कुमार, एएसआई भगत सिंह के सीबीआई ट्रैप में गिरफ्तार होने और एसआई जगमेहर सिंह व एएसआई सुरेंद्र पाल के खिलाफ कार्रवाई के बाद कई महत्वपूर्ण पद खाली हो गए थे। सोमवार को विभाग ने इन पदों पर नई तैनाती की सूची जारी कर दी।

तीन थानों को मिले नए प्रभारी विभागीय सूची के अनुसार इंस्पेक्टर कुलदीप कुमार को नीलम पुलिस चौकी से मनीमाजरा थाना प्रभारी बनाया है। वहीं सेक्टर-22 पुलिस चौकी में तैनात इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार को सेक्टर-26 थाने की जिम्मेदारी दी गई है। सेक्टर-26 थाने में तैनात इंस्पेक्टर मोहित कुमार को मौलीजागरां थाना प्रभारी बनाया है।

क्राइम सेल से ईओडब्ल्यू तक बदली जिम्मेदारियां डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल का खाली पद इंस्पेक्टर जसवीर सिंह को सौंपा गया है। इंस्पेक्टर राजीव कुमार को ईओडब्ल्यू थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर दलजीत सिंह को आरटीसी भेजा है।

खबरें और भी





