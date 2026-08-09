चंडीगढ़ पुलिस में इंचार्ज का संकट, थाने-चौकियां खाली; कुर्सी संभालने के लिए 'बेदाग' अफसरों की तलाश

मनोज बिष्ट, चंडीगढ़। चंडीगढ़ पुलिस में इन दिनों एक अजीब स्थिति बनी हुई है। थाने हैं, चौकियां हैं, पुलिस बल भी है, लेकिन कई जगह स्थायी इंचार्ज की कुर्सी खाली पड़ी है। विभाग के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन खाली कुर्सियों पर बैठेगा कौन, हालात यह हैं कि कुछ थानों और पुलिस चौकियों में अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देकर काम चलाया जा रहा है।

वहीं, जिन अधिकारियों को थाने की कमान देने पर विचार किया जा सकता है, उनके नामों को लेकर विभागीय स्तर पर मंथन चल रहा है। ऐसे में पुलिस की कमान संभालने के लिए ‘दाग रहित’ चेहरों की तलाश आसान नहीं दिख रही।

थानों और चौकियों में तैनाती को लेकर विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर काफी समय से चर्चा चल रही है। यहां तक कि पुलिस महकमे में लंबे समय तक सेवाएं दे चुके एक रिटायर्ड डीएसपी की सलाह भी ली गई, ताकि साफ छवि और बेहतर रिकाॅर्ड वाले अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा सके। हालांकि, यह कवायद भी फिलहाल खाली पड़ी कुर्सियों का समाधान नहीं कर पाई है।

कुर्सी खाली क्यों, सवाल बड़ा पुलिस महकमे में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि जिन अधिकारियों को थाना या चौकी का प्रभार सौंपा जाना है, उनमें से कई के नाम पर कोई न कोई विवाद या विभागीय दाग सामने आ जाता है।

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