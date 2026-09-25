चंडीगढ़ में हेड कॉन्स्टेबल नितिन की गोली मारकर हत्या, पुलिस को बेटे अरमान पर शक; पूछताछ जारी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ पुलिस की अकाउंट ब्रांच में तैनात हेड कॉन्स्टेबल नितिन की शुक्रवार सुबह सेक्टर-22 स्थित मकान में गोली मारकर हत्या कर दी गई। नितिन मकान नंबर 662 में परिवार के साथ रह रहा था। घटना के बाद सेक्टर-17 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

पुलिस नितिन के बेटे अरमान को अपने साथ ले गई है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को घटनास्थल से देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। नितिन की पत्नी ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार सुबह करीब साढ़े चार बजे उनका बेटा अरमान घर में दाखिल हुआ था। उनके अनुसार, अरमान बाथरूम में छिप गया। इसके बाद एक युवक घर में दाखिल हुआ और नितिन को गोली मारकर मौके से फरार हो गया। पुलिस पत्नी के इस बयान समेत घटनाक्रम के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

बताया जा रहा है कि नितिन का बेटा अरमान कुछ समय पहले अपनी थार से कुछ लोगों को कथित तौर पर रौंदने के मामले में जेल गया था। वह फिलहाल जमानत पर बाहर था। पुलिस अब उसके पुराने मामले और मौजूदा हत्या की घटना के बीच किसी संभावित संबंध की भी जांच कर रही है।