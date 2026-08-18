पथराव और हिंसा का शिकार होकर सजा नहीं दिला पाती चंडीगढ़ पुलिस, जांच पर कोर्ट में उठे सवाल

रवि अटवाल, चंडीगढ़। पथराव और हिंसा का शिकार होकर भी चंडीगढ़ पुलिस आरोपितों को सजा क्यों नहीं दिला पाती? जांच पर यह सवाल इसलिए उठा है कि 10 साल पुराने हिंसा और पथराव के मामले में जिला अदालत ने सबूतों के अभाव में दो आरोपितों को बरी कर दिया है।

बरी होने वालों की पहचान हल्लोमाजरा निवासी आलोक सिंह और मक्खन माजरा निवासी कमल के रूप में हुई है। इस केस में तीसरे आरोपित प्रकाश चंद की मौत हो चुकी है, इसलिए उसके खिलाफ केस पहले ही बंद कर दिया गया था।

माला 2016 का है, जब ट्रक और बाइक में टक्कर के बाद पुलिस कार्रवाई में देरी का आरोप लगाते हुए गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया था। पुलिस की गाड़ियों के शीशे टूटे और कुछ कर्मी घायल हुए थे। पुलिस ने आनन-फानन कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन उनके खिलाफ केस को अदालत में साबित नहीं कर पाती।

इस केस में अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब 200 से 250 लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो केवल तीन को ही क्यों पकड़ा गया। उनके हाथों में हथियार लेकिन वह बरामद नहीं हो सके। पुलिस के पास अदालत के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था।

यह कोई पहला केस नहीं है। पहले भी पुलिस के साथ हिंसा के मामलों में कई आरोपित सबूतों के अभाव में कोर्ट हो चुके हैं। राजनीतिक पार्टियों हो या फिर कौमी इंसाफ मोर्चे के प्रदर्शन, पुलिस आरोपित प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाती है।

अब 15 अगस्त को हुए कौमी इंसाफ मोर्चा ने हिंसक प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन देखना यह होगा कि इनके खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होगी। कुछ चर्चित मामले जिनमें प्रदर्शनकारी बरी हुए वर्ष 2011 में बुड़ैल के पांच वर्षीय एक बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई थी। नाराज लोगों ने बुड़ैल पुलिस चौकी पर हमला कर दिया था। इस हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस ने जिन चार लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी, वह वर्ष 2018 में बरी हो गए थे।

आठ साल पहले सेक्टर-56 में एक अवैध कालोनी को तोड़ा जा रहा था। गुस्साए लोगों ने एन्फोर्समेंट स्टाफ और पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया था। हमले में चार पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक की मुकदमे के दौरान मौत हो गई जबकि बाकी सातों पांच महीने पहले सबूतों के अभाव में बरी हो गए थे।

2014 में फीस वृद्धि के विरोध में पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन भी हिंसक साबित हुआ और आरोप है कि छात्रों ने पुलिस पर पथराव कर दिया था। हालांकि इस मामले में आरोपित नौ छात्र सबूतों के अभाव में बरी हो गए थे।

2008 में भाजपा ने महंगाई के मुद्दे पर सेक्टर-17 में विरोध किया। भाजपा नेताओं पर तोड़फोड़ करने और पुलिस पर हमला करने के आरोप लगे। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। वर्ष 2018 में जिला अदालत ने इस मामले में शिअद नेता एनके शर्मा और भाजपा नेता विनीत जोशी को बरी कर दिया था।

2021 में भाजपा कार्यालय का घेराव करने पहुंचे आप नेताओं और पुलिस के बीच टकराव हुआ। बैरिकेड तोड़ने और पुलिसकर्मियों को चोट पहुंचाने के आरोप लगाए गए। इस मामले में विधायक अनमोल गगन मान समेत चार नेता बरी हो गए थे। इन प्रदर्शनकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं तीन साल पहले सेक्टर-52/53 डिवाइडिंग रोड पर कौमी इंसाफ मोर्चा ने पुलिस पर हमला कर दिया था। बंदी सिखों की रिहाई की मांग को लेकर हुए इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने घोड़ों पर सवार होकर पुलिस पर हमला किया।