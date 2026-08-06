चंडीगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत मामले में गिरफ्तार दो अधिकारियों को किया बर्खास्त

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। 2.50 लाख रुपये की रिश्वत मामले में सीबीआई की कार्रवाई के तीन दिन बाद चंडीगढ़ पुलिस ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए गिरफ्तार पुलिस अधिकारियों इंस्पेक्टर सुरेश कुमार और एएसआई भगत राम को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है। विभाग ने इसे पुलिस बल की साख, अनुशासन और ईमानदारी बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम बताया है।

चंडीगढ़ पुलिस द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इंस्पेक्टर सुरेश कुमार और एएसआई भगत राम को 3 अगस्त 2026 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि आरोपों की गंभीरता, दोनों अधिकारियों के कथित आचरण और इससे पुलिस बल की छवि पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने दोनों को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया है।