चंडीगढ़ पुलिस पर भ्रष्टाचार की आंच, आरोपों में घिरे मुंशी का तबादला रुकवाने पहुंचे इंचार्ज; दोनों पर गिरी गाज

मनोज बिष्ट, चंडीगढ़। पीओ और समन सेल में मुंशी का तबादला रुकवाने की कोशिश आखिरकार सेल इंचार्ज को ही भारी पड़ गई। मुंशी हेड काॅन्स्टेबल शरणजीत को क्राइम ब्रांच में ज्वाइन करने के आदेश हुए तो वह छुट्टी पर चला गया।

इसके बाद जब वह अधिकारियों के सामने पेश हुआ तो उसके साथ पीओ और समन सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर हरभजन भी पहुंच गए। दोनों की मौजूदगी ने अधिकारियों को हैरान कर दिया। इसके बाद हेड काॅन्स्टेबल को क्राइम ब्रांच और इंस्पेक्टर को पुलिस लाइन भेजने के आदेश जारी कर दिए गए।

मामले की शुरुआत आला अधिकारियों को मिली एक गुमनाम शिकायत से हुई। शिकायत में पीओ और समन सेल में भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप लगाए गए थे। शिकायत के बाद अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की। इसी बीच सेल में मुंशी के तौर पर तैनात हेड काॅन्स्टेबल शरणजीत का पहले से ही क्राइम ब्रांच में तबादला हो चुका था, लेकिन वह पीओ और समन सेल से रिलीव नहीं हो पाए थे। कंट्रोल रूम से आया आदेश, फिर ली तीन दिन की छुट्टी शरणजीत को कंट्रोल रूम के माध्यम से आदेश दिया गया कि वह पीओ और समन सेल से रिलीव होकर क्राइम ब्रांच में ज्वाइन करें। इससे बचने के लिए उसने इंचार्ज इंस्पेक्टर हरभजन से तीन दिन की छुट्टी करवा ली। मामला तब और दिलचस्प हो गया जब दोनों अधिकारियों के सामने पेश हुए और इंचार्ज भी उसके साथ पहुंच गए।

अधिकारियों को यह बात अटपटी लगी कि जिस कर्मचारी का तबादला पहले ही क्राइम ब्रांच हो चुका है, उसके साथ सेल इंचार्ज खुद उसका पक्ष रखने पहुंच गए। अधिकारियों के सामने शरणजीत की बदली रुकवाने का प्रयास किए जाने की स्थिति बनने के बाद दोनों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला लिया गया। इसके बाद हेड काॅन्स्टेबल शरणजीत को क्राइम ब्रांच भेज दिया गया, जबकि इंस्पेक्टर हरभजन को पुलिस लाइन में ज्वाइन करने के आदेश दिए गए।

पहले ज्वाइन करो, फिर बताएंगे कसूर कार्रवाई के बाद इंस्पेक्टर हरभजन अधिकारियों से लगातार अपने कसूर के बारे में पूछते रहे। हालांकि, अधिकारियों ने उन्हें पहले पुलिस लाइन में ज्वाइन करने के निर्देश दिए। बताया गया कि ज्वाइन करने के बाद ही उन्हें कार्रवाई और आरोपों के संबंध में जानकारी दी जाएगी।