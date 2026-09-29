एवरेस्ट, ल्होत्से और अब अबी गामिन फतह...चंडीगढ़ पुलिस के जवान ने 7,355 मीटर ऊंचाई पर फहराया तिरंगा
चंडीगढ़ पुलिस के जवान सचिन कुमार ने 7,355 मीटर ऊंची अबी गामिन चोटी पर तिरंगा फहराकर इतिहास रचा, वे ऐसा ...और पढ़ें
HighLights
सचिन कुमार ने 7,355 मीटर ऊंची अबी गामिन चोटी फतह की।
अबी गामिन हिमालय में भारत-तिब्बत सीमा क्षेत्र के निकट।
ग्लेशियर, बर्फीली ढलानों, कम ऑक्सीजन जैसी चुनौतियां झेली।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ पुलिस के जवान सचिन कुमार ने कठिन मौसम और विषम हिमालयी परिस्थितियों के बीच 7,355 मीटर ऊंची अबी गामिन चोटी पर तिरंगा फहराया। ऐसा करने वाले वह चंडीगढ़ पुलिस के पहले सिपाही हैं। इससे पहले एवरेस्ट और ल्होत्से फतह कर चुके हैं।
अबी गामिन फतह का अभियान की शुरुआत दिल्ली में फ्लैग-ऑफ से हुई थी। 14 सितंबर के बाद मौसम ने अचानक करवट ली। साइक्लोन के प्रभाव से तेज हवाओं और भारी बर्फबारी के कारण माउंट कामेट का रूट निर्धारित समय में नहीं खुल सका।
ऐसे में कामेट का आरोहण संभव नहीं हुआ। टीम ने परिस्थितियों का आकलन कर अबी गामिन की ओर अभियान जारी रखा और 17 सितंबर की सुबह शिखर पर पहुंचने में सफलता हासिल की।
ग्लेशियर और क्रेवास के बीच पूरी की चढ़ाई
अबी गामिन हिमालय में भारत-तिब्बत सीमा क्षेत्र के निकट स्थित है। अभियान के दौरान ग्लेशियर, बर्फीली ढलानों, मोरेन, क्रेवास, तेज हवाओं, अत्यधिक ठंड और कम ऑक्सीजन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्षेत्र में आईटीबीपी, इंडो-अर्जेंटीना आर्मी टीम और इंडियन आर्मी आर्टिलरी टीम भी मौजूद थीं।
मोरनी की पहाड़ियों में की थी तैयारी
सचिन कुमार ने बताया कि अभियान की तैयारी में मोरनी हिल्स की कठिन चढ़ाइयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने तेजा ट्रैक मोरनी में नियमित प्रशिक्षण कर endurance और लंबी दूरी तक पैदल चलने की क्षमता विकसित की।
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एवरेस्ट और ल्होत्से भी कर चुके फतह
सचिन कुमार ने 22 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट (8,849 मीटर) और 25 मई 2024 को माउंट ल्होत्से (8,516 मीटर) का सफल आरोहण किया था। वह 20 से अधिक उच्च हिमालयी और अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोहण अभियानों में हिस्सा ले चुके हैं। 15 वर्ष से अधिक की पुलिस सेवा के साथ वह पर्वतारोहण में भी सक्रिय हैं।