एवरेस्ट, ल्होत्से और अब अबी गामिन फतह...चंडीगढ़ पुलिस के जवान ने 7,355 मीटर ऊंचाई पर फहराया तिरंगा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ पुलिस के जवान सचिन कुमार ने कठिन मौसम और विषम हिमालयी परिस्थितियों के बीच 7,355 मीटर ऊंची अबी गामिन चोटी पर तिरंगा फहराया। ऐसा करने वाले वह चंडीगढ़ पुलिस के पहले सिपाही हैं। इससे पहले एवरेस्ट और ल्होत्से फतह कर चुके हैं।

अबी गामिन फतह का अभियान की शुरुआत दिल्ली में फ्लैग-ऑफ से हुई थी। 14 सितंबर के बाद मौसम ने अचानक करवट ली। साइक्लोन के प्रभाव से तेज हवाओं और भारी बर्फबारी के कारण माउंट कामेट का रूट निर्धारित समय में नहीं खुल सका।

ऐसे में कामेट का आरोहण संभव नहीं हुआ। टीम ने परिस्थितियों का आकलन कर अबी गामिन की ओर अभियान जारी रखा और 17 सितंबर की सुबह शिखर पर पहुंचने में सफलता हासिल की। ग्लेशियर और क्रेवास के बीच पूरी की चढ़ाई अबी गामिन हिमालय में भारत-तिब्बत सीमा क्षेत्र के निकट स्थित है। अभियान के दौरान ग्लेशियर, बर्फीली ढलानों, मोरेन, क्रेवास, तेज हवाओं, अत्यधिक ठंड और कम ऑक्सीजन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्षेत्र में आईटीबीपी, इंडो-अर्जेंटीना आर्मी टीम और इंडियन आर्मी आर्टिलरी टीम भी मौजूद थीं।