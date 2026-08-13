राजस्थान से आती थी हथियारों की खेप, चंडीगढ़ पुलिस ने दबोचे पांच बदमाश; छह पिस्टल और कारतूस बरामद

जागरण संवाददाता चंडीगढ़। पुलिस ने अंतरराज्यीय अवैध हथियार सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से छह अवैध पिस्टल और 17 कारतूस बरामद किए हैं। जांच में सामने आया है कि राजस्थान से संचालित गिरोह चंडीगढ़ में अवैध हथियारों की सप्लाई कर रहे थे।

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने जांच आगे बढ़ाई और राजस्थान पहुंचकर गुरचरण सिंह उर्फ जीसी, निवासी डीग जिला, राजस्थान को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से दो हथियार बरामद किए गए। बैंक खातों से खुला राज गुरचरण सिंह के बैंक खातों की जांच के दौरान चंडीगढ़ से लाखों रुपये के लेन-देन का पता चला। इन लेन-देन के आधार पर पुलिस ने चंडीगढ़ निवासी गुरबचन सिंह उर्फ भूरी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से भी एक हथियार बरामद किया गया।

जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को हथियारों के स्रोत तक पहुंचने में सफलता मिली। राजस्थान के पुष्पिंदर सिंह उर्फ भूरा और लोकेश मीणा, निवासी भरतपुर और कोटा, के नाम सामने आए। पुलिस के मुताबिक दोनों के खिलाफ राजस्थान में पहले से ही शस्त्र अधिनियम और हत्या के प्रयास समेत कई मामले दर्ज हैं। दोनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भी हथियार बरामद किए गए।

जांच के दौरान पुलिस ने चंडीगढ़ निवासी सरवन उर्फ सोली को भी गिरफ्तार किया। आरोप है कि उसे भी इसी नेटवर्क के जरिए अवैध हथियार की सप्लाई की गई थी। पुलिस ने उसके कब्जे से हथियार बरामद किया है। 10 से 12 पिस्टल चंडीगढ़ पहुंचाने का खुलासा पूछताछ में सामने आया है कि राजस्थान निवासी गुरचरण सिंह उर्फ जीसी चंडीगढ़ में दो-तीन बार आया था और यहां कई लोगों तक हथियार पहुंचाने में उसकी भूमिका रही। पुलिस के अनुसार, राजस्थान के भूरा और लोकेश मीणा ने मिलकर चंडीगढ़ में करीब 10 से 12 अवैध पिस्टल की सप्लाई की थी।

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इनमें से कुछ हथियार अलग-अलग आपराधिक मामलों में स्थानीय पुलिस और अपराध जांच के दौरान पहले ही बरामद किए जा चुके हैं। अब पुलिस ने इस कार्रवाई के जरिए हथियारों की सप्लाई के पीछे के स्रोत और पैसों के लेन-देन की कड़ी को भी जोड़ने में सफलता हासिल की है।

आगे भी जारी रहेगी जांच पुलिस अब गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है। साथ ही बैंक खातों में हुए लेन-देन, हथियारों की खरीद-फरोख्त और चंडीगढ़ में सप्लाई किए गए हथियारों के संबंध में भी जांच की जा रही है।