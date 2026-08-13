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    इंटरनेट मीडिया पर जुड़े तार, MA और डबल MA पास बन बैठे हथियार तस्कर; चंडीगढ़ पुलिस के हत्थे चढ़ा गिरोह

    By Manoj Singh Bisht Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 07:40 PM (IST)

    चंडीगढ़ पुलिस ने एक बड़े हथियार तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें डबल एमए और एमए पास युवक भी शामिल हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश से हथियार लाकर च ...और पढ़ें

    हथियार तस्करी में पकड़े गए पांचों युवक चंडीगढ़ पुलिस की हिरासत में।

    हथियार तस्करी में पकड़े गए पांचों युवक चंडीगढ़ पुलिस की हिरासत में।

    HighLights

    1.  6 पिस्तौल, 19 कारतूस और दो मैगजीन बरामद।

    2. हथियारों की खरीद-फरोख्त में दो लाख का लेनदेन।

    3. अपराधियों और गैंगस्टरों तक पहुंचाए जाते थे हथियार।

    मनोज बिष्ट, चंडीगढ़। चंडीगढ़ पुलिस ने राजस्थान से संचालित हथियार तस्कर गिरोह का वीरवार को पर्दाफाश किया है। इससे भी बड़ा खुलासा यह है कि जिन युवकों को गिरफ्तार किया है वे इंटरनेट मीडिया के जरिये एक-दूसरे के संपर्क में आए।

    इन युवकों में एक डबल एमए और दूसरा एमए करने के बाद अपना कम्प्यूटर सेंटर चला था। इसके अलावा तीसरा युवक नगर निगम में माली था। चौथा युवक किसान का बेटा और खेती करता था। पांचवां युवक आठवीं पास है।

    इन युवकों की गिरफ्तारी के बाद 6 पिस्तौल, 19 कारतूस और दो मैगजीन बरामद हुए हैं। पुलिस जांच में हथियारों की खरीद-फरोख्त में दो लाख रुपये के वित्तीय लेनदेन का भी पता चला है।

    जांच में यह सामने आया है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश से हथियार लाकर चंडीगढ़ में अपराधियों और गैंगस्टरों तक पहुंचाए जाते थे। पुलिस अब नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपितों, हथियारों के खरीदार और मध्य प्रदेश में कथित सप्लायर की तलाश कर रही है।

    गिरफ्तार गुरचरण सिंह उर्फ जीसी राजस्थान के डीग जिले का निवासी है। उसकी उम्र 28 वर्ष है और उसने अर्थशास्त्र में डबल एमए किया है। वह पहले सेल्फ ड्राइव कार रेंटल का काम करता था, लेकिन अब अवैध हथियारों की खरीद और आपूर्ति के नेटवर्क में शामिल हो गया है।

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    उसके पास से दो देसी पिस्तौल, तीन कारतूस और एक मैगजीन बरामद की गई। गुरचरण के खिलाफ राजस्थान में हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में पहले से मामले दर्ज हैं। जांच में उसके बैंक खाते की पड़ताल के दौरान चंडीगढ़ निवासी गुरबचन सिंह उर्फ गुरी की ओर से करीब दो लाख रुपये ट्रांसफर किए जाने का पता चला, जो हथियारों की खरीद के लिए दिए गए थे।

    कंप्यूटर सेंटर चलाता था गुरी

    31 वर्षीय गुरबचन सिंह उर्फ गुरी चंडीगढ़ का निवासी है। वह अर्थशास्त्र से एमए पास है और सेक्टर-38 में कंप्यूटर सेंटर चलाता था। उसके खिलाफ पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। पुलिस के अनुसार, उसने राजस्थान से हथियार मंगवाने के लिए गुरचरण के खाते में दो लाख रुपये भेजे थे। उसके पास से एक स्वचालित पिस्तौल और 10 कारतूस बरामद किए गए।

    किसान से लेकर नगर निगम के माली तक जुड़े

    इस नेटवर्क में राजस्थान के भरतपुर जिले का 31 वर्षीय पुष्पेंद्र उर्फ भूरा भी शामिल था, जो 12वीं पास है और खेती करता है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास सहित चार मामले दर्ज हैं। उसके पास से एक देसी पिस्तौल, तीन कारतूस और एक मैगजीन बरामद हुई।

    वहीं, चंडीगढ़ के धनास निवासी 33 वर्षीय सरवन उर्फ सोली, जो नगर निगम में माली का काम करता है, को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद हुआ।

    आठवीं पास मजदूर के खुलासे से मध्य प्रदेश की कड़ी सामने आई

    12 अगस्त को गिरफ्तार 25 वर्षीय लोकेश मीणा राजस्थान के कोटा जिले का निवासी है और आठवीं पास है। वह मजदूरी करता था। इसके बाद हथियार सप्लाई करने लगा। उसने बताया कि वह गुरचरण के साथ मध्य प्रदेश में पाजी नाम के व्यक्ति से अवैध हथियार खरीदता था।

    इसके बाद ये हथियार चंडीगढ़ लाकर गुरी और उसके साथियों को दिए जाते थे। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में करीब 10 से 12 अवैध हथियार चंडीगढ़ पहुंचाने की जानकारी सामने आई है।