शौक की खातिर बन गए झपटमार, चंडीगढ़ पुलिस ने दबोचे दो सगे भाई; घड़ी-बस कार्ड और नकदी बरामद

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ पुलिस ने स्नैचिंग के मामले में दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि शौक पूरे करने के लिए दोनों ने यह रास्ता अपनाया।

आरोपितों की पहचान खरड़ के गांव झांझेरी निवासी मनीष और आशीष के रूप में हुई है। उनसे छीनी गई कलाई घड़ी, सीटीयू बस कार्ड और 200 रुपये नकद बरामद कर लिए गए हैं। वारदात में इस्तेमाल बाइक भी आरोपितों से बरामद कर ली गई है।