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हत्या का बदला लेने के लिए तोड़ी थी युवक की टांगें, चंडीगढ़ पुलिस ने दबोचे तीन आरोपित; दो अभी फरार

By Ravi Atwal Edited By: Sohan Lal
Updated: Sun, 16 Aug 2026 05:55 PM (IST)

चंडीगढ़ पुलिस ने सेक्टर-25 में शाकिब पर हुए जानलेवा हमले के मामले में तीन आरोपितों प्रदीप, दीपू और गोलू को गिरफ्तार किया है। दाे की तलाश है। हत्या का बदला लेने के लिए हमला किया था।

सेक्टर-25 में हुए हमले में दबोचे युवक। (सांकेतिक फोटो)

सेक्टर-25 में हुए हमले में दबोचे युवक। (सांकेतिक फोटो)

HighLights

  1. सेक्टर-25 में 29 वर्षीय शाकिब पर हुआ था।

  2. हमलावरों ने कुल्हाड़ी और डंडों से किए थे वार।

  3. हमला 2023 में हुई अजय की हत्या का बदला था।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हत्या का बदला लेने के लिए सेक्टर-25 में 29 वर्षीय शाकिब पर कुल्हाड़ी और गंडासे से जानलेवा हमला करने और टांगें तोड़ने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपितों प्रदीप, दीपू और गोलू काे गिरफ्तार किया है।

आरोपितों से वारदात में इस्तेमाल कुल्हाड़ी और डंडा भी बरामद कर लिया। दो आरोपित अभी फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।

बुधवार दोपहर कार और एक्टिवा पर पहुंचे युवकों ने शाकिब को घेरकर उसकी दोनों टांगों पर कुल्हाड़ी से वार किए थे। हमले में उसके सिर पर भी चोट लगी और दोनों टांगों में फ्रेक्चर हो गया था। वहीं, हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए थे। हमले में घायल हुए शाकिब को स्थानीय लोगों ने सेक्टर-16 के अस्पताल पहुंचाया था।

पुलिस के अनुसार, वारदात के पीछे वर्ष 2023 में सेक्टर-25 निवासी अजय की हत्या से जुड़ी रंजिश होने का आरोप है। 26 अगस्त 2023 की कुछ युवकों ने सेक्टर-25 में अजय की बाइक को टक्कर मारी और फिर उस पर लाठी-डंडों से हमला किया था।

गंभीर हालत में उसे पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। आरोप है कि अजय की मौत का बदला लेने के इरादे से शाकिब पर हमला किया गया था।