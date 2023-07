चंडीगढ़ में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चलाने वाले दो गिरफ्तार, थाइलैंड की चार युवतियां रेस्क्यू

चंडीगढ़ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मंगलवार को सेक्टर-44 स्थित एक स्पा सेंटर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस को पता चला कि स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था। पुलिस ने स्पा सेंटर से दो आरोपितों को गिरफ्तार किया। वहीं थाइलैंड की चार युवतियों को रेस्क्यू किया है।

चंडीगढ़ में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चलाने वाले दो गिरफ्तार

Your browser does not support the audio element.

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का रैकेट चलाने वाले दो आरोपितों को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया है। दोनों को पुलिस ने गिरोह का मास्टरमाइंड बताया है। दोनों आरोपितों की पहचान जीरकपुर के मोतिया रायल सिटी के टावर नंबर-5 निवासी अखिलेश और बलविंद्र गिल के तौर पर हुई है। आरोपितों के खिलाफ आइपीसी की धारा इम्मोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 3, 4, 5, 6 और 7 के तहत सेक्टर-34 थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोपितों को जिला अदालत में पेश करने के बाद पुलिस ने दो दिनों का रिमांड हासिल किया है। पुलिस से थाइलैंड की चार युवतियों को भी रेस्क्यू किया है। 5 जून को मिली थी सूचना एसपी सिटी मृदुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 5 जून 2023 को स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापारा का धंधा चलाने की पुलिस को सूचना मिली थी। इसके बाद सेक्टर-44 स्थित रागा स्पा सेंटर में छापेमारी करने के लिए टीम गठित की। इसमें डीएसपी साउथ दलबीर सिंह के नेतृत्व में थाना प्रभारी सेक्टर-34 बलदेव कुमार, इंस्पेक्टर सरिता राय सहित अन्य पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया था। पुलिस ने स्पा सेंटर में छापेमारी कर सेक्टर-45 में रहने वाली एक युवती और बटाला के रहने वाले 23 वर्षीय निखिल उर्फ रॉकी को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब और चंडीगढ़ में कुल 16 स्पा सेंटर पुलिस ने दावा किया है कि रागा स्पा सेंटर बलविंद्र सिंह गिल चलाता है। आरोपित अखिलेश ने किराया पर लिया था। आरोपितों ने पंजाब और चंडीगढ़ के विभिन्न स्थानों पर मिलाकर कुल 16 स्पा सेंटर खुलवाए हैं। इसकी जांच चंडीगढ़ पुलिस करने में लगी है। इसके लिए पंजाब पुलिस को भी सूचना दी गई है।

Edited By: Rajat Mourya