नशे के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस का एक्शन प्लान, एक कॉल पर होगी कार्रवाई; 7087239010 पर दें सूचना

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सिटी ब्यूटीफुल में अब नशेड़ियों और नशा तस्करों की खैर नहीं। यह सब संभव होगा शहरवासियों की मदद से। पुलिस ने शहर को नशामुक्त बनाने की मुहिम को तेज करते हुए सहयोग की अपील की है। इसके लिए एंटी-ड्रग हेल्पलाइन नंबर 7087239010 जारी किया है। एक कॉल पर पुलिस पहुंचेगी और तुरंत कार्रवाई होगी।

यह हेल्पलाइन पुलिस स्टेशन एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (पीएस-एएनटीएफ), सेक्टर-11 में संचालित की जाएगी। पुलिस ने शहरवासियों से अपील की है कि उन्हें कहीं भी नशे की तस्करी, बिक्री या अवैध सप्लाई की जानकारी मिले तो इस नंबर पर तुरंत सूचना दें।

पुलिस के मुताबिक हेल्पलाइन के माध्यम से नशीले पदार्थों और साइकोट्रोपिक पदार्थों की अवैध तस्करी, बिक्री, कब्जे, परिवहन और सेवन से संबंधित शिकायत या सूचना दी जा सकती है। लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों के बजाय विश्वसनीय और तथ्यात्मक जानकारी पुलिस तक पहुंचाएं।

सूचना मिलते ही संबंधित टीम को भेजी जाएगी हेल्पलाइन पर मिलने वाली सूचनाओं का पुलिस स्तर पर तत्काल आकलन किया जाएगा। इसके बाद आवश्यकतानुसार सूचना संबंधित पुलिस स्टेशन और विशेषज्ञ इकाइयों के साथ साझा कर मौके की जांच और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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