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    बावा गिरोह के गुर्गे शाहिद खान पर चंडीगढ़ पुलिस का शिकंजा, हथियार अधिनियम के तहत मामला दर्ज

    By Digital Desk Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 03:49 PM (IST)

    चंडीगढ़ पुलिस ने बावा गिरोह के सक्रिय सदस्य शाहिद खान उर्फ मुल्ला को एक देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। ...और पढ़ें

    हथियार सप्लायरों और गैंगस्टरों पर पुलिस की कार्रवाई (फोटो: जागरण)

    हथियार सप्लायरों और गैंगस्टरों पर पुलिस की कार्रवाई (फोटो: जागरण)

    HighLights

    1. शाहिद खान उर्फ मुल्ला देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार।

    2. बावा गिरोह का सक्रिय सदस्य, कई मामलों में वांछित।

    3. अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई जारी।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। स्वतंत्रता दिवस और आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने अवैध हथियार रखने वाले बदमाशों और गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस संचालन प्रकोष्ठ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए शाहिद खान उर्फ मुल्ला को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक देसी पिस्तौल बरामद हुई है।

    पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपित शाहिद खान उर्फ मुल्ला विकास नगर, मौलीजागरां, चंडीगढ़ का रहने वाला है। उसके खिलाफ चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में हत्या, लूट, डकैती और अवैध हथियार रखने समेत आठ से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।

    यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक राजीव रंजन और पुलिस अधीक्षक संचालन गीतांजलि खंडेलवाल के निर्देश पर, पुलिस उपाधीक्षक संचालन रणजोध सिंह के मार्गदर्शन तथा निरीक्षक जसपाल सिंह की निगरानी में की गई।

    गुप्त सूचना पर पकड़ा

    पुलिस के मुताबिक 7 अगस्त को पुलिस संचालन प्रकोष्ठ को शाहिद खान के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। निरीक्षक जसपाल सिंह की अगुवाई में टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक देसी पिस्तौल बरामद हुई।

    इस संबंध में थाना सेक्टर-26 में 7 अगस्त 2026, शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी)(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    बावा गिरोह से जुड़ा होने का खुलासा

    पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि शाहिद खान आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पंजाब व हरियाणा में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूछताछ में उसने खुद को अभियास उर्फ बावा के नेतृत्व वाले बावा गिरोह का सक्रिय सदस्य बताया। अभियास को भी पुलिस संचालन प्रकोष्ठ पहले ही एक अन्य हथियार मामले में गिरफ्तार कर चुका है।

    पुलिस अब आरोपित से पूछताछ कर उसके अन्य साथियों, गिरोह से जुड़े लोगों और आपराधिक गतिविधियों में उसकी भूमिका का पता लगा रही है।

    हत्या और लूट समेत कई मामले

    पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार शाहिद खान के खिलाफ पंचकूला के सेक्टर-7 और सेक्टर-20, चंडीमंदिर, लालड़ू तथा जीरकपुर में हत्या, लूट, डकैती की साजिश और शस्त्र अधिनियम के तहत मामले दर्ज हैं। वर्ष 2023 से 2024 के बीच उसके खिलाफ कुल आठ मामले सामने आए हैं।

    खबरें और भी

    पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अवैध हथियारों और संगठित अपराध के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। गिरोहों से जुड़े बदमाशों, वांछित अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर पुलिस की निगरानी और कार्रवाई को और तेज किया जा रहा है।