    केस की जांच में चंडीगढ़ पुलिस पर उठे सवाल, संदिग्ध भूमिका पर क्राइम ब्रांच के तीन पुलिसकर्मी लाइन हाज़िर

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 01:54 PM (IST)

    चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच के तीन पुलिसकर्मियों को संदिग्ध भूमिका के चलते लाइन हाज़िर कर दिया गया है। पुलिसकर्मी अनिल और मंगत को आईआरबी, जबकि अजय को पुलिस लाइन भेजा गया है। एक मामले की जांच के दौरान उनकी गतिविधियों पर सवाल उठे थे, जिसके बाद उच्च अधिकारियों ने यह कार्रवाई की। विभाग ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    तीन पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। क्राइम ब्रांच से जुड़े तीन पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से लाइन हाज़िर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार, आला अधिकारियों ने किसी मामले में इनकी भूमिका संदिग्ध पाए जाने के बाद यह कदम उठाया है।

    कार्रवाई के तहत सीनियर काॅन्स्टेबल अनिल और मंगत को आईआरबी में भेजा गया है, जबकि काॅन्स्टेबल अजय को पुलिस लाइन शिफ्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि एक मामले की जांच के दौरान इन तीनों की गतिविधियों पर सवाल खड़े हुए थे, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत आदेश जारी कर दिए।

    मामले की आगे जांच जारी है और विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि किसी भी तरह की लापरवाही या संदेहास्पद गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।