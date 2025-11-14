केस की जांच में चंडीगढ़ पुलिस पर उठे सवाल, संदिग्ध भूमिका पर क्राइम ब्रांच के तीन पुलिसकर्मी लाइन हाज़िर

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। क्राइम ब्रांच से जुड़े तीन पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से लाइन हाज़िर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार, आला अधिकारियों ने किसी मामले में इनकी भूमिका संदिग्ध पाए जाने के बाद यह कदम उठाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कार्रवाई के तहत सीनियर काॅन्स्टेबल अनिल और मंगत को आईआरबी में भेजा गया है, जबकि काॅन्स्टेबल अजय को पुलिस लाइन शिफ्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि एक मामले की जांच के दौरान इन तीनों की गतिविधियों पर सवाल खड़े हुए थे, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत आदेश जारी कर दिए।