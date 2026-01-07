Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

     चंडीगढ़ में नशा खत्म करना और लोगों की सुरक्षा पहला लक्ष्य, 2026 के लिए पुलिस का रोडमैप तैयार

    By Manoj Singh Bisht Edited By: Sohan Lal
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 11:25 AM (IST)

    चंडीगढ़ पुलिस ने 2026 के लिए अपना रोडमैप तैयार किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपराध नियंत्रण और जनसुरक्षा बढ़ाना है। एसएसपी कंवरदीप कौर ने बताया कि नए ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    यूटी पुलिस की 2026 की रणनीति साझा की।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़।  पुलिस ने वर्ष 2026 के लिए अपनी प्राथमिकताएं और भविष्य की कार्ययोजना तय कर ली है। चंडीगढ़ को नशा मुक्त करना, पुलिसिंग को और मजबूत करना, जनसुरक्षा बढ़ाना और प्रशासन व केंद्र सरकार की सोच के अनुरूप काम करना है। यूटी पुलिस की रणनीति साझा करते हुए एसएसपी कंवरदीप कौर ने बताया कि आने वाले समय में कानून-व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए बहुआयामी कदम उठाए जाएंगे।

    एसएसपी ने कहा कि पुलिस का प्रमुख लक्ष्य नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के तहत दर्ज मामलों में उच्च सजा दर हासिल करना है। इसके लिए सभी मामलों की समयबद्ध और केंद्रित जांच की जाएगी।

    जांच की गुणवत्ता और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित निगरानी की जाएगी। साथ ही जांच अधिकारियों को नए कानूनों, साक्ष्य संकलन और कोर्ट प्रक्रिया को लेकर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। एसएसपी ने बताया कि आदतन और संगठित अपराधियों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी।

    हिस्ट्रीशीटरों की नियमित समीक्षा, आपराधिक डोजियर अपडेट करना, कानूनी प्रावधानों के तहत निवारक कार्रवाई और तकनीक व डाटा एनालिटिक्स के जरिए अपराधियों की गतिविधियों पर नजर इस रणनीति का हिस्सा होगा।

    नशे के खिलाफ जीरो टाॅलरेंस नीति

    ड्रग तस्करी, नशा बेचने और नशे के दुरुपयोग के खिलाफ जीरो टाॅलरेंस नीति अपनाई जाएगी। इसके तहत खुफिया सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई तेज की जाएगी, नशे के नेटवर्क और संगठित गिरोहों को तोड़ा जाएगा तथा बार-बार अपराध करने वालों पर सख्त शिकंजा कसा जाएगा। पड़ोसी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल बढ़ाकर अंतरराज्यीय नशा नेटवर्क पर भी रोक लगाने की योजना है।

    बीट पुलिसिंग मजबूत 

    स्ट्रीट क्राइम पर लगाम लगाने के लिए बीट पुलिसिंग को मजबूत किया जाएगा और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की दृश्य मौजूदगी बढ़ाई जाएगी। अपराध विश्लेषण के आधार पर पेट्रोलिंग, सीसीटीवी कैमरों, आटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) सिस्टम और स्मार्ट पुलिसिंग टूल्स का व्यापक इस्तेमाल किया जाएगा।

    कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा

    कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, बाजार संघों, शिक्षण संस्थानों और संवेदनशील वर्गों के साथ नियमित संवाद किया जाएगा। साइबर अपराध, नशा विरोध, महिला व बाल सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूकता अभियान तेज किए जाएंगे और जनता की भागीदारी से अपराध रोकथाम को प्रोत्साहित किया जाएगा।

    पुलिस रिस्पाॅन्स टाइम कम करना लक्ष्य

    पुलिस रिस्पाॅन्स टाइम को कम करना भी एक अहम लक्ष्य है। इसके लिए पीसीआर संचालन को और बेहतर किया जाएगा, संसाधनों की तैनाती को तकनीक के जरिए अनुकूल बनाया जाएगा और रियल टाइम मॉनिटरिंग पर जोर रहेगा। पीसीआर, स्थानीय थानों और विशेष इकाइयों के बीच समन्वय को भी मजबूत किया जाएगा।