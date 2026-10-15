चंडीगढ़ को चार महिला अधिकारियों समेत मिले 11 नए डीएसपी, पुलिस महकमा हुआ मजबूत



जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ पुलिस में चार महिलाओं समेत 11 इंस्पेक्टर्स को पदोन्नत कर डीएसपी बनाया गया है। प्रशासन के मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पदोन्नति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

इस फैसले से पुलिस विभाग में डीएसपी स्तर के अधिकारियों की संख्या बढ़ेगी और इंस्पेक्टरों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। पदोन्नत अधिकारियों में श्री प्रकाश, गुरजीत कौर, मंजू शर्मा, जसविंदर कौर, नीरज सरना, सुखदीप सिंह, रणजोध सिंह, मलकीत सिंह, पूनम दिलावरी, प्रवेश शर्मा और जसपाल सिंह शामिल हैं।

आदेश के अनुसार, पदोन्नत अधिकारियों को कार्यभार संभालने की तारीख से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहना होगा। पदोन्नति ऐसे समय में हुई है, जब चंडीगढ़ पुलिस के थानों, चौकियों और विभिन्न इकाइयों के कामकाज के लिए अधिकारियों की तैनाती अहम है।

20 डीएसपी के जिम्मे पुलिस व्यवस्था उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, चंडीगढ़ में कुल 16 थाने हैं। इनमें महिला पुलिस थाना, साइबर पुलिस थाना और क्राइम थाना जैसी विशेष इकाइयां अलग हैं। इसके अलावा शहर में 17 पुलिस चौकियां हैं। इन थानों, चौकियों और अन्य इकाइयों की निगरानी तथा कानून-व्यवस्था से जुड़े कामों में डीएसपी स्तर के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

वर्तमान व्यवस्था में करीब 20 डीएसपी तैनात हैं। इनमें चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों के साथ प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी शामिल हैं। ऐसे में 11 इंस्पेक्टरों की पदोन्नति से डीएसपी स्तर पर अधिकारियों की उपलब्धता बढ़ेगी। हालांकि, पदोन्नत अधिकारियों की अलग-अलग थानों, चौकियों या शाखाओं में तैनाती का विवरण अभी स्पष्ट नहीं है।

52 नियमित इंस्पेक्टर, 69 ओआरपी/एलआर इंस्पेक्टर विभागीय आंकड़ों के अनुसार, चंडीगढ़ पुलिस में 52 नियमित इंस्पेक्टर और 69 ओआरपी/एलआर इंस्पेक्टर हैं। पुलिस व्यवस्था में इंस्पेक्टरों की भूमिका थाना प्रभारी और विभिन्न शाखाओं के कामकाज में अहम होती है। वहीं, डीएसपी स्तर पर अधिकारियों को कई थानों, चौकियों या विशेष इकाइयों की निगरानी की जिम्मेदारी मिल सकती है।