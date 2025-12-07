Language
    मरीज ओपीडी आने से पहले Doctor की Availability जरूर जांचें, चंडीगढ़ PGI में विंटर वेकेशन शुरू, बदलती रहेगी ड्यूटी

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:38 PM (IST)

    चंडीगढ़ पीजीआई ने सर्दियों की छुट्टियों के चलते मरीजों को ओपीडी में आने से पहले डॉक्टरों की उपलब्धता जांचने की सलाह दी है। पीजीआई प्रशासन ने कहा है कि ...और पढ़ें

    मरीज यदि डॉक्टर की उपलब्धता देखकर आएंगे तो न केवल समय बचेगा बल्कि चिकित्सा प्रक्रिया भी सुचारू रूप से चल सकेगी।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पीजीआई में सर्दियों की छुट्टियां शुरू होते ही अस्पताल प्रशासन ने मरीजों और उनके परिजनों को एक अहम सलाह जारी की है। संस्थान ने स्पष्ट किया है कि छुट्टियों के दौरान ओपीडी में कुछ डाॅक्टरों की ड्यूटी हर दिन बदल सकती है, इसलिए आने से पहले मरीज पीजीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संबंधित विभाग व डाॅक्टर का शेड्यूल अवश्य देख लें।

    पीजीआई के प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि विंटर वेकेशन के समय कई विभागों में प्रोफेसर और फैकल्टी का ड्यूटी रोस्टर चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। मरीजों को समय और परेशानी दोनों से बचाने के लिए ऑनलाइन उपलब्धता जांचना बेहद जरूरी है।

    कई बार मरीज दूर-दूर से आते हैं और डाॅक्टर के ड्यूटी पर न होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ जाता है। इस स्थिति से बचाने के लिए पीजीआई ने वेबसाइट अपडेट को अनिवार्य रूप से फाॅलो करने की अपील की है।

    अस्पताल प्रबंधन के अनुसार छुट्टियों के बावजूद मरीज सेवाओं को बिना रुकावट जारी रखने की तैयारी की गई है, लेकिन ओपीडी में भीड़ नियंत्रित रखने और इलाज में सुगमता बनाए रखने के लिए ऑनलाइन जानकारी देखना सबसे सुरक्षित तरीका है।

    पीजीआई प्रशासन ने कहा कि मरीज यदि तय कार्यक्रम देखकर आएंगे तो न केवल समय बचेगा बल्कि चिकित्सा प्रक्रिया भी सुचारू रूप से चल सकेगी।