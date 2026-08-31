चंडीगढ़ में इंस्टाग्राम पर बहसबाजी की रंजिश में ली जान, तीन युवकों पर चढ़ाई थार; एक की मौत

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। गांव दड़वा में देर रात करीब साढ़े 12 एक भयावह वारदात सामने आई। एक तेज रफ्तार थार ने तीन युवकों को कुचल दिया, जिसमें से एक मौत हो गई। यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपित थार चालक ने युवकों पर गाड़ी चढ़ा दी।

इस वारदात में इंदिरा कालोनी निवासी पवन की मौत हो गई जबकि उसके साथी सूरज और एक अन्य युवक बुरी तरह घायल हो गए। हादसे के बाद तीनों को सेक्टर-16 के अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन पवन को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने परिवार की शिकायत पर मनप्रीत उर्फ काका और मोनू जसवाल के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। वारदात के बाद से दोनों फरार हैं और पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी हैं।

पुलिस ने उनके ठिकानों पर छापेमारी भी की है। वहीं, पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर थार को कौन चला रहा था। हालांकि पहले पुलिस इसे हादसा मान रही थी, लेकिन मृतक के परिवार और दोस्तों के आरोप के बाद पुलिस ने मामले की जांच की।

जिसके बाद पता चला कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपित ने पवन और उसके दोस्तों को निशाना बनाया। वारदात के बाद पुलिस ने मौके से सबूत इकट्ठा किए। फारेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया जिन्होंने पूरे इलाके का निरीक्षण किया और कई अहम साक्ष्य जुटाए।

होटल रायल प्लाजा के बाहर खड़े थे तीनों युवक पुलिस को दिए बयान में सूरज ने बताया कि शनिवार रात करीब साढ़े 12 बजे वह पवन और एक अन्य युवक के साथ दड़वा के होटल रायल प्लाजा के बाहर खड़ा था। इसी दौरान तेज रफ्तार थार उनकी तरफ आई और तीनों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पवन गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गया। घटना के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई।

वहां मौजूद लोगों ने तुरंत तीनों को निजी वाहन से घायलों को सेक्टर-16 अस्पताल पहुंचाया, लेकिन पवन ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। मृतक के परिवार और दोस्तों ने अस्पताल में भी खूब हंगामा किया। उन्होंने आरोपितों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की।

इंस्टाग्राम पर हुई बहस, फिर निकाली रंजिश पवन के परिजनों और दोस्तों ने आरोप लगाया कि कुछ युवकों के साथ उनका पहले से विवाद चल रहा था। उन्होंने इंदिरा कालोनी निवासी मलकीत उर्फ काका, हल्लोमाजरा निवासी मोनू जायसवाल, कांदू और गोविंदा समेत कुछ अन्य युवकों पर शक जताया है।

उनका आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते ही पवन और उसके दोस्तों को निशाना बनाया गया। जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों में कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर बहसबाजी हुई थी। उनके बीच पहले से भी रंजिश चली आ रही थी।

इंटरनेट मीडिया पर हुई बहस ने रंजिश को और तूल दे दिया। जिसके बाद आरोपित उन्हें मारने के लिए दड़वा पहुंचे। फिलहाल इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है।