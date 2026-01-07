चंडीगढ़ NIA कोर्ट ने गोल्डी बराड़ को घोषित किया भगौड़ा, 30 दिन में पेश होने का अल्टीमेटम

रोहित कुमार, चंडीगढ़। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जुड़े एक मामले में चंडीगढ़ की विशेष एनआईए अदालत ने आतंकी सतविंदर सिंह उर्फ सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ को भगौड़ा घोषित कर दिया है। अदालत ने आरोपित के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84 के तहत आर्डर जारी किया है और उसे 30 दिनों के भीतर अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।यह आदेश विशेष न्यायाधीश भावना जैन ने जारी किया।

अदालत ने कहा कि आरोपित के खिलाफ पहले गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे, लेकिन वह नहीं मिला। एनआईए की रिपोर्ट से अदालत संतुष्ट हुई कि आरोपित जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा है और छिपकर रह रहा है। यह मामला एनआईए ने 8 मार्च 2024 को दर्ज किया था। यह केस पहले चंडीगढ़ के थाना मामला बीते वर्ष 20 जनवरी 2024 से है।

मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (साजिश), 336 (लापरवाही से जान को खतरा), 384 (जबरन वसूली) और 506 (धमकी) लगाई गई हैं। इसके अलावा गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और आर्म्स एक्ट की धाराएं भी शामिल हैं। अदालत के अनुसार आरोपी गोल्डी बराड़ का पता मकान नंबर 970/2, आदेश नगर, गली नंबर 3, श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब बताया गया है।

अदालत ने उसे आदेश दिया है कि वह भगौड़े घोषित करने की तारीख से 30 दिन के भीतर या 27 फरवरी 2026 तक अदालत में पेश हो जाए। अगर वह तय समय पर पेश नहीं हुआ तो उसके खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी हो सकती है। उधर एनआईए सूत्रों के मुताबिक बराड़ को कनाडा से वापस लाने की कोशिशें तेज कर दी गई है।