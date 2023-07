Chandigarh News: पंजाब में आई बाढ़ की भरपाई के लिए 10 हजार करोड़ का हो राहत पैकेज, राजा वड़िंग ने क मांग

राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को कांग्रेस के एक शिष्टमंडल ने दो मांग पत्र सौंपे। मांगपत्र पंजाब में बाढ़ के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए 10 हजार करोड़ का राहत पैकेज और दूसरा चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार को विधानसभा बनाने के लिए 10 एकड़ जमीन नहीं देने को लेकर था। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजा वड़िंग ने कहा कि पंजाब के 19 जिले आज बाढ़ से प्रभावित है।

Chandigarh News: पंजाब में आई बाढ़ की भरपाई के लिए 10 हजार करोड़ का हो राहत पैकेज: राजा वड़िंग

