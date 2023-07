Chandigarh News: सीएम मान-डॉ गुरप्रीत कौर की शादी की पहली सालगिरह, रात्रि भोज पर पहुंचे विधायक, मंत्री व अफसर

मुख्यमंत्री भगवंत मान और डॉ गुरप्रीत कौर की शादी को आज एक वर्ष पूरा हो गया।अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाने के लिए आज चंडीगढ़ कल्ब में मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों राज्यसभा सदस्यों विधायकों और सचिव रैंक के सभी अधिकारियों को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया गया जहां एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया जिसमें गायक जसबीर जस्सी और गिप्पी ग्रेवाल ने अपनी गायकी से सभी मेहमानों का मनोरंजन किया।

सीएम मान-डॉ गुरप्रीत कौर की शादी की पहली सालगिरह, रात्रि भोज पर पहुंचे विधायक, मंत्री व अफसर

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री भगवंत मान और डॉ गुरप्रीत कौर की शादी को आज एक वर्ष पूरा हो गया।अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाने के लिए आज चंडीगढ़ कल्ब में मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों, राज्यसभा सदस्यों, विधायकों और सचिव रैंक के सभी अधिकारियों को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया गया जहां एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया जिसमें गायक जसबीर जस्सी और गिप्पी ग्रेवाल ने अपनी गायकी से सभी मेहमानों का मनोरंजन किया। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, दुर्गेश पाठक भी विशेष रूप से आए हुए थे। नहीं आई परिणिती चोपड़ा इसके अलावा सभी विधायक, मंत्रियों, राज्य सभा सदस्यों आदि ने भी मुख्यमंत्री भगवंत मान और डॉ गुरप्रीत कौर को मुबारकबाद दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हालांकि सभी को इस बात का इंतजार था कि राघव चड्ढा की मंगेतर और प्रसिद्ध फिल्म अदाकारा परणिती चाेपड़ा भी आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा मुख्यमंत्री के नजदीक रिश्तेदार आज के समारोह में शामिल हुए। लगाए बेरिगेट कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त किया गया था। स्टेज के सामने केवल मंत्रियों और दिल्ली से आए आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं को आने की इजाजत थी। बेरिकेड लगाकर विधायकों तक की एंट्री को रोका हुआ था। केवल एक एक करके ही उन्हें आगे आने की इजाजत थी। गुरप्रीत कौर के पिता के पास कनाडा की नागरिकता ध्यान रहे कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से पिछले साल डॉक्टर गुरप्रीत कौर से शादी की थी। शादी के बाद विपक्ष की ओर से कई राज कसे गए थे। मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी तीन बहनों में सबसे छोटी है उनकी एक बहन के अमेरिका में रहती है तो दूसरी ऑस्ट्रेलिया में सेटल है। गुरप्रीत कौर के पिता के पास कनाडा की नागरिकता है ।

