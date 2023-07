चंडीगढ़ में दूसरे दिन आग लगने की दूसरी घटना हुई है। इस बार पल्सर सवार भाई-बहन की बाइक में अचान चिंगारी उठी और आग लग गई। जैसे ही बाइक से धुंआ निकलते देखा कि दोनों भाई-बहन ने बाइक साइड लगाकर उतर गए। इससे उनकी जान बच गई। धुंआ निकलने के बाद देखते ही देखते बाइक ने आग पकड़ ली थी।

Chandigarh: पल्सर बाइक में अचानक लगी आग, सूझबूझ से बची भाई-बहन की जान; गाड़ी जलकर राख

