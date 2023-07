Chandigarh News सब इंस्पेक्टर के बेटे को पुलिस ने हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान किशनगढ़ में रहने वाले 29 वर्षीय प्रिंस के तौर पर हुई है। आईटीपार्क थाना पुलिस ने आरोपित प्रिंस के खिलाफ 21 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।

SI का बेटा हेरोइन के साथ गिरफ्तार, IT पार्क थाना पुलिस ने दबोचा; एक दिन का रिमांड हास‍िल

कुलदीप शुक्ला, चंडीगढ़। यूटी पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के बेटे को पुलिस ने हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान किशनगढ़ में रहने वाले 29 वर्षीय प्रिंस के तौर पर हुई है। आईटीपार्क थाना पुलिस ने आरोपित प्रिंस के खिलाफ 21 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। जिला अदालत में वीरवार को आरोपित को पेश कर पुलिस ने एक दिन का रिमांड हासिल किया है। आरोपित प्रिंस के पिता सिक्योरिटी ब्रांच में तैनात है। एरिया में नाकाबंदी कर की थी चेकिंग आईटीपार्क थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जसपाल सिंह के सुपरविजन में एसआइ दिलावर सिंह वीरवार रात अपनी टीम के साथ एरिया में नाकाबंदी कर चेकिंग कर रहे थे। किशनगढ़ के भगवानपुरा टर्न के समीप नाकाबंदी कर चेकिंग के दौरान पुलिस ने सामने से आने वाले युवक को रोक कर तलाशी ली। पुलिस का दावा है कि आरोपित से 10 ग्राम हेरोइन बरामद हुआ। आरोपित की पहचान किशनगढ़ में रहने वाले प्रिंस के तौर पर हुई है। आरोपित यूटी पुलिस में तैनात एसआइ का बेटा है। दिल्ली में नाइजीरियन से खरीदता नशा पुलिस के अनुसार आरोपित प्रिंस ने पूछताछ में बताया कि वह साल 2014 से नशे की लत में फंस गया। शुरुआती दिनों में अपने पैसे के हेरोइन खरीद कर नशा करता था। पुलिस के अनुसार प्रिंस की करीब 10 महीने पहले शादी हुई है। इसके बाद खर्च बढ़ने की वजह से आरोपित दिल्ली से एक नाइजीरियन से हेरोइन खरीदकर अपने खर्चे निकालने के चक्कर में बेचने भी लगा। पुलिस मुख्य तस्कर नाइजीरियन को दिल्ली से गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी है।

Edited By: Himani Sharma