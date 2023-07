Chandigarh news: आपदा में सरदूलगढ़ के विधायक ने बढ़ाए हाथ, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दिया 1 महीने का वेतन

सरदूलगढ़ से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत सिंह बनावाली ने अपनी 1 महीने का वेतन बाढ़ पीड़ितों के लिए दान किया है। आज पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां को एक पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा कि उनका 1 महीने का वेतन बाढ़ पीड़ितों को राहत के लिए भेज दिया जाए। पंजाब में पिछले 1 हफ्ते से बाढ़ के कारण बहुत सारा इलाका जलमग्न हो गया है।

आपदा में सरदूलगढ़ के विधायक ने बढ़ाए हाथ, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दिया 1 महीने का वेतन

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो: सरदूलगढ़ से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत सिंह बनावाली ने अपनी 1 महीने का वेतन बाढ़ पीड़ितों के लिए दान किया है। आज पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां को एक पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा कि उनका 1 महीने का वेतन बाढ़ पीड़ितों को राहत के लिए भेज दिया जाए। पंजाब में पिछले 1 हफ्ते से बाढ़ के कारण बहुत सारा इलाका जलमग्न हो गया है। घग्गर नदी में बाढ़ आने के कारण गुरप्रीत सिंह बनावाली का हल्का भी बाढ़ की चपेट में कभी भी आ सकता है। इस समय सरकार बचाव कार्यों में व्यस्त है। राज्य सरकार के सभी अधिकारी ,मंत्री और विधायक अपने-अपने हलकों में बाढ़ में फंसे लोगों की किसी न किसी रूप में सहायता कर रहे हैं। गुरप्रीत सिंह ने भी इस यज्ञ में अपनी 1 महीने की सैलरी दान करके योगदान दिया है । ऐसा करने वाले वे पहले विधायक हैं।

Edited By: Nidhi Vinodiya