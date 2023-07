Punjab News: राजा वड़िंग ने राज्यपाल को लिखा पत्र, केंद्र से की अधिक फंड जारी करवाने की मांग

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पत्र भेज कर राज्य में आई बाढ़ के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से और अधिक फंड जारी करवाने की मांग की है। राज्यपाल पुरोहित को लिखे गए पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बाढ़ के कारण लोगों का बहुत नुकसान हुआ है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

Chandigarh News: राजा वड़िंग ने राज्यपाल को लिखा पत्र, केंद्र से की अधिक फंड जारी करवाने की मांग

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष (Punjab Congress President) अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग (Amrinder Singh Raja Warring) ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित (Banwarilal Purohit) को पत्र भेज कर राज्य में आई बाढ़ के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से और अधिक फंड जारी करवाने की मांग की है। राज्यपाल पुरोहित को लिखे गए पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बाढ़ के कारण लोगों का बहुत नुकसान हुआ है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लोगों के मुआवजे के लिए मांगे फंड कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा कि सैकड़ों पर घर तबाह हैं और किसान भी बर्बाद हो गए हैं। बाढ़ पीडि़तों के लिए भोजन, पेयजल व अन्य बुनियादी सहायता की सख्त जरूरत है। बाढ़ के कारण फसलें तबाह हो गई हैं। इसलिए किसानों को प्रति एकड़ 50 हजार रुपये मुआवजा दिया जाए। जिन घरों को नुकसान हुआ है उसके लिए 5 लाख और जख्मी लोगों को पांच लाख रुपये की सहायता मुहैया कराई जाए। मृतकों के परिजनों को 25 लाख की सहायता की मांग मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपये सहायता दी जाए। तबाह हुए दुकानदारों को पांच लाख रुपये जबकि पशुधन की हानि के कारण पशु्पालकों को 50 हजार रुपये दिए जाएं। उन्होंने राज्यपाल से मांग की कि राज्य के बुनियादी ढांचे की तबाही को दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की जरुरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा पंजाब को मामूली रकम दी गई है सिर्फ 218 करोड़ रुपये हालात से निपटने के लिए काफी नहीं हैं। उन्होंने अपील की है कि पंजाब सरकार के मौजूदा वित्तीय वर्ष के बजट को दोबारा तरजीह देने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं और बाढ़ से हुए नुकसान को कम करने के लिए विधानसभा को जवाबदेह बनाने के लिए समर्पित फंड बनाया जाए।

